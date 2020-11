Pfizer dient als eerste aanvraag tot goedkeuring vaccin in

De farmabedrijven Pfizer en BioNTech hebben officiële goedkeuring bij de autoriteiten gevraagd voor hun coronavaccin, dat vorige week collectieve euforie veroorzaakte met zijn hoopgevende resultaten.

De Amerikaanse farmareus Pfizer en het Duitse biotechbedrijf BioNTech zijn de eersten in de race om een coronavaccin om officieel om een 'go' te vragen bij de FDA, het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap. Dat gebeurt elf dagen nadat de farma-alliantie naar buiten kwam met de resultaten van de grootschalige testen op mensen. Het bericht dat 9 op de 10 proefpersonen beschermd bleek tegen het coronavirus betekende een eerste lichtpuntje voor velen. Later bleek zelfs dat het vaccin tot 95 procent effectief is, net zoals dat van Moderna, dat ook afgelopen week met resultaten kwam.

Meer specifiek gaat het om een goedkeuring voor 'emergency use', zodat het vaccin volgende maand al gebruikt zou kunnen worden bij hoogrisicogroepen in de VS. De bedrijven mikken er sowieso op 50 miljoen dosissen te verdelen dit jaar nog, en tot 1,3 miljard dosissen in 2021.

De logistieke verwerking van de vaccins belooft complex te worden, maar Pfizer en BioNTech maken zich sterk dat ze klaar zijn voor distributie 'binnen enkele uren na de goedkeuring'. Er lopen ook aanvraagprocedures bij de autoriteiten in Europa en het Verenigd Koninkrijk.