Pfizer en BioNTech willen vaccin-test uitbreiden

Vorige week raakte al bekend dat de Europese Commissie en BioNTech-Pfizer verkennende gesprekken hebben beëindigd over de aankoop van hun Covid-19-vaccin. De EU-lidstaten kunnen 200 miljoen dosissen aankopen zodra bewezen is dat het vaccin veilig en doeltreffend is, met een optie voor nog eens 100 miljoen dosissen. De vestiging van Pfizer in Puurs is mee aangeduid als productiecentrum.