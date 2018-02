Pfizer en Kaneka zijn topinvesteerders in ons land

Vorig jaar investeerden buitenlandse bedrijven ruim meer dan 2 miljard euro in ons land. De grootste investeerders waren het Amerikaanse farmabedrijf Pfizer en het Japanse chemiebedrijf Kaneka. Ze ontvingen de Foreign Investment Trophy van Flanders Investment & Trade (FIT).

Flanders Investment & Trade (FIt) kent voor het zesde jaar op een rij prijzen toe aan buitenlandse investeerders die een belangrijke bijdrage leverden aan de Vlaamse economie. 'Vorig jaar investeerden buitenlandse bedrijven 2,08 miljard euro in onze regio en creëerden ze 5.377 jobs. Buitenlandse investeringen zijn niet alleen een motor voor onze economie en twerkstelling, ze versterken ook onze reputatie als eentoplocatie voor zakendoen', stelt Claire Tillekaerts, CEO van FIT.

Het Japanse chemiebedrijf Kaneka wint de Foreign Investment of the Year Trophy 2018 omdat het 34 miljoen euro investeerde in een nieuwe productielijn in zijn fabriek in Westerlo. Het bedrijf produceert chemische additieven voor bijvoorbeeld pvc, coatings, kleefstoffen en rubber in de Kempen. Kaneka telt 600 werknemers in België, op een totaal van zo'n 10.000 wereldwijd.

'De productie is met 50 procent gestegen', zegt Jean Vandael, plant general manager van Kaneka Belgium. 'Zo kunnen we aan de groeiende vraag voldoen en nieuwe markten aanboren. Bovendien investeren we in milieuvriendelijk transport via waterwegen, waardoor we jaarlijks 900 vrachtwagens van de Vlaamse wegen halen.'

Daarnaast krijgt het Amerikaanse farmabedrijf Pfizer de Lifetime Achievement Trophy 2018 omdat het al jarenlang investeert in zijn Belgische activiteiten, vooral in zijn productievestiging in Puurs. Pfizer is in ons land goed voor 2.250 jobs.

De vestiging van Pfizer in Puurs is de grootste productiesite van de farmagroep in Europa. In de jongste zes jaar investeerde de Amerikaanse groep er opgeteld 500 miljoen euro. Twee derde van de wereldwijde geneesmiddelendistributie van Pfizer gebeurt bovendien vanuit België. Pfizer breidde hiervoor onlangs uit in Zaventem.

