Pfizer en Moderna testen coronavaccin op Britse variant

De farmagroepen Pfizer en Moderna voeren extra tests uit om te zien of hun coronavaccin ook werkzaam is tegen de nieuwe variant die is opgedoken in het Verenigd Koninkrijk.

Moderna verwacht dat zijn vaccin ook bescherming biedt tegen de nieuwe variant. 'We voeren de komende weken aanvullende testen uit om te bekijken of we dat bevestigd krijgen', citeert de nieuwszender CNN uit een verklaring van de farmagroep.

We zijn technisch gezien in staat om in zes weken een nieuw vaccin af te leveren.

'We zijn technisch gezien in staat om in zes weken een nieuw vaccin af te leveren. In principe is het mooie aan mRNA (messenger-RNA) dat we meteen kunnen beginnen met het ontwerpen van een vaccin dat de mutatie volledig nabootst', zei Sahin. Eerder gaf de CEO al aan dat het zeer waarschijnlijk is dat het vaccin ook werkt tegen de nieuwe variant die in het Verenigd Koninkrijk opdook