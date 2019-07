Pfizer en Mylan bundelen voorschriftvrije geneesmiddelen

De Amerikaanse farmagigant Pfizer stoot zijn divisie voor generieken (patentvrije geneesmiddelen) Upjohn af en fuseert ze met sectorgenoot Mylan om de slabakkende verkoop nieuw leven in te blazen. De fusie wordt midden volgend jaar officieel beklonken.

De nieuwe joint venture UpJohn-Mylan heeft onder meer de cholesterolpil Lipitor en het blauwe erectiepilletje Viagra in zijn portefeuille. De nieuwe groep blijft voor 57 procent in handen van Pfizer , de aandeelhouders van Mylan houden de overige 43 procent in handen.