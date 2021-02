Pfizer en co. steken 21 miljoen in Luikse biotechbedrijf Imcyse

Begin deze maand raakte bekend dat de Amerikaanse farmagigant Pfizer een licentie nam op het reumaonderzoek van het Luikse bedrijf. Dat kan Imcyse 180 miljoen euro aan mijlpaalbetalingen opleveren, afhankelijk van de vorderingen in het onderzoek. Daarbovenop nam Pfizer een niet nader genoemd aandelenbelang in Imcyse.

Die laatste transactie kadert in een kapitaalrond van 21,3 miljoen euro, blijkt nu. Naast Pfizer leggen een reeks bestaande aandeelhouders - waaronder de KU Leuven, de publieke investeringsmaatschappijen FPIM, SRIW en Noshaq en het Waalse fonds Epimède - geld op tafel. Ook Biogenosis, een fonds waarachter farmaondernemers Stijn Van Rompay en François Fornieri schuilen, tastte opnieuw in de buidel.

Het reumaonderzoek van Imcyse, dat inzet op een vorm van immunotherapie, zit in een vroeg stadium. Er is nog enkele jaren werk voor het middel bij testpersonen kan worden ingespoten, maar Imcyse houdt meerdere bordjes in de lucht. Zijn technologie, waarvan de basis aan de KU Leuven werd gelegd, is toepasbaar in vele domeinen van de geneeskunde. Het bedrijf focust op auto-immuunziektes en werkt naast reuma aan behandelingen tegen onder meer multiple sclerose en diabetes type 1. Dat laatste onderzoek is het meest gevorderde.