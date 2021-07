Pfizer geeft Belgische export miljardenboost

In de eerste vier maanden van dit jaar exporteerde ons land voor 3,8 miljard euro coronavaccins.

De rush op coronavaccins legt de Amerikaanse farmareus Pfizer geen windeieren. In het tweede kwartaal verkocht Pfizer voor 7,8 miljard dollar coronavaccins. Dat was goed voor nagenoeg de helft van de totale omzet van net geen 19 miljard dollar, die bijna verdubbelde tegenover vorig jaar. Dat heeft een belangrijke impact voor ons land.

De essentie Pfizer verkocht in het tweede kwartaal voor 7,8 miljard dollar coronavaccins, nagenoeg de helft van de totale omzet van 19 miljard dollar.

In de eerste vier maanden van dit jaar exporteerde ons land voor 3,8 miljard euro coronavaccins.

De Pfizer-site in Puurs groeit sterk, mede dankzij het coronavaccin. Er werken 3.400 mensen, tegenover 2.800 in mei 2020.

In de productievestiging in het Antwerpse Puurs-Sint-Amands gaan maandelijks meer dan 100 miljoen dosissen van het coronavaccin de deur uit. Over de precieze impact van die activiteit wil Pfizer weinig kwijt, maar de maandelijkse exportstatistieken die de Nationale Bank verzamelt, geven een inzicht. In de eerste vier maanden van dit jaar exporteerde ons land voor 3,8 miljard euro coronavaccins. De totale Belgische export in 2019, voor corona, was goed voor 278 miljard euro.

100 miljoen dosissen coronavaccin In de site van Pfizer in Puurs gaan maandelijks meer dan 100 miljoen dosissen van het oronavaccin de deur uit naar alle hoeken van de wereld.

Lees Meer Farma richt hoop op genetische boodschapper mRNA

De exportcijfers van coronavaccins omvatten bijna uitsluitend de hoeveelheden van het Pfizer-vaccin op basis van mRNA-technologie van BioNTech dat in Puurs wordt geproduceerd. Dat vaccin, eind vorig jaar goedgekeurd, wordt sindsdien naar alle hoeken van de wereld verscheept vanuit de reusachtige Pfizer-vestigingen in Puurs en het Amerikaanse Kalamazoo en de kleine Duitse vestiging van BioNTech.

Zeker in de eerste maanden speelde de Belgische vestiging een cruciale rol, blijkt uit een analyse van de cijfers. In het eerste kwartaal rapporteerde Pfizer een omzet uit coronavaccins van omgerekend 2,9 miljard euro. De Vlaamse exportstatistieken laten in diezelfde periode een uitvoer van bijna 2 miljard euro aan coronavaccins zien.

De Covid-19-vaccinexport zit in stijgende lijn, met 252 miljoen euro in januari en 1,8 miljard euro in april. Door productieaanpassingen ligt dat cijfer de maanden nadien mogelijk nog hoger. De vaccins tegen Covid-19 zullen dus een exportproduct van vele miljarden euro’s worden. De Belgische export van niet-coronavaccins liep vorig jaar op tot 10,2 miljard euro, maar daar stond ook een import van 7 miljard tegenover.

1 miljard dosissen

Pfizer selecteerde Puurs vorig jaar omdat de site gespecialiseerd is in het afvullen van inspuitbare geneesmiddelen in ampullen of flesjes. Het produceert daar jaarlijks 400 miljoen stuks van, die over de hele wereld worden geëxporteerd. De productie van het coronavaccin kwam daarbovenop.

Op de site in Puurs worden niet de actieve vacciningrediënten gemaakt. De fabriek assembleert het vaccin met 280 componenten van 86 leveranciers uit 19 landen.

Wereldwijd werd de kaap van 1 miljard dosissen gerond, maar de productiecapaciteit wordt nog altijd opgedreven in bestaande fabrieken en externe productiesites in andere landen. Daardoor mikt Pfizer dit jaar op een productie tot 3 miljard dosissen.

In 2022 zijn we van plan tot 4 miljard coronavaccins te produceren. Woordvoerder Pfizer