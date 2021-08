Pfizer kan vaccinprijzen verhogen dankzij gunstige resultaten

Door een prijsverhoging van Pfizer moet Europa een kwart meer betalen per dosis van het coronavaccin Comirnaty.

Pfizer en Moderna hebben de prijzen voor hun coronavaccins opgetrokken. Dat roept weer het beeld op van een op winst beluste big pharma, maar in de sector is het business as usual.

Met zijn coronavaccins maakt Pfizer in één jaar evenveel winst als met de blockbuster Viagra, schamperde PVDA-Kamerlid Gaby Colebunders onlangs. De exacte winstcijfers per product zijn moeilijk te becijferen, maar in omzet houdt die vergelijking steek: Pfizer verwacht dit jaar 33,5 miljard dollar omzet uit het coronavaccin Comirnaty, zowat evenveel als de 33,9 miljard dollar omzet die Viagra opbracht van 1998 tot en met 2019. De winstmarge van het vaccin wordt geschat tussen 25 en 30 procent.

Pfizer en zijn Duitse partner BioNTech kunnen rekenen op een sterke wereldwijde interesse in hun mRNA-vaccin én een betrouwbaar productiepark - inclusief de fabriek in Puurs - dat nog wordt uitgebreid. Maar volgens de zakenkrant Financial Times moest Europa bij zijn recentste bestelling van 0,9 tot 1,8 miljard doses een forse prijsverhoging slikken van 15,55 naar 19,5 euro per dosis. Bij concurrent Moderna stijgt de prijs van een gelijkaardig mRNA-vaccin van 22,6 dollar naar 25,5 dollar (19 euro).

‘Bij een sterke vraag krijg je - zeker bij luxeproducten - prijsstijgingen, maar vaccins kan je niet beschouwen als een luxegoed', zegt gezondheidseconoom Dominique Vandijck (UGent). 'Ik had het omgekeerde verwacht: hogere initiële prijzen die na verloop van tijd dalen. De farmasector laat een kans liggen om zijn imago, dat niet altijd rooskleurig is, op te krikken.'

Terwijl de farmabedrijven de lippen stijf op elkaar houden, wijzen critici erop dat de mRNA-vaccins een veelvoud kosten van de vaccins van AstraZeneca en Janssen (J&J). Bronnen bij Europa zeiden in Financial Times dat Pfizer en Moderna hun marktmacht hebben uitgespeeld en de ‘klassieke farmaretoriek hebben gebruikt dat de vaccins werken en dat de waarde verhoogt’.

Pfizer heeft zeker troeven, zegt Vandijck. 'De resultaten zijn zeer gunstig en het kan ingezet worden bij specifiek groepen, zoals hoogzwangere vrouwen, risicopatiënten en jongeren. De dekking tegen coronavarianten is goed en de productie stabiel. Dat speelt mee bij de hogere prijzen.'

Aanvaardbaar

Vandijck relativeert de kostprijs. 'Ik heb de prijs van het coronavaccin altijd aanvaardbaar gevonden. Een griepvaccin kost ook 15 à 18 euro. Voor een compleet nieuw vaccin had men de eerste prijs veel hoger kunnen leggen. Misschien beseffen ze nu dat er meer uit te halen is, maar dat is een wat omgekeerde logica.’

Philippe Beutels, professor gezondheidseconomie aan de Universiteit Antwerpen, noemt de prijsverhogingen geen verrassing. 'Ze hebben kunnen uitpakken met betrouwbare leveringen en een superieur product. Dat voordeel is in deze pandemie eerder marginaal, maar de perceptie is hier wel belangrijk.'

Andere vaccins werden ook duurder toen ze een betere dekking kregen tegen varianten. Philippe Beutels Gezondheidseconoom Universiteit Antwerpen

Europa heeft hogere prijzen moeten accepteren, maar daar blijkt wat tegenover te staan. 'Ik heb begrepen dat in het nieuwe contract meer sluitende clausules staan over de leveringsdata en de productie van componenten in Europa', zegt Beutels. En crucialer: de formulering zal wat anders zijn. 'De toekomstige leveringen zullen aangepast zijn aan de varianten die het meest circuleren. Dat is het voordeel van de mRNA-vaccins: ze kunnen gemakkelijk aangepast worden.'

Beutels vindt dat ethische vragen gesteld kunnen over de prijzen, maar ziet ook bij andere geneesmiddelen of vaccins prijsverhogingen. 'Vaccins tegen pneumokokken of humane papillomavirussen werden duurder toen die een betere dekking kregen tegen varianten.'