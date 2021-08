Pfizer koopt kankermedicijnenfabrikant Trillium voor 2,3 miljard dollar

Pfizer neemt het Canadese farmabedrijf Trillium Therapeutics over, een specialist in innovatieve immuuntherapie om kanker te behandelen.

Het Amerikaanse farmaconcern Pfizer verwerft de volledige controle over Trillium Therapeutics en gaat alle aandelen kopen die het nog niet bezit van de Canadese medicijnenmaker. Pfizer betaalt 18,50 dollar per aandeel Trillium, maakten de bedrijven maandag bekend in een persbericht. Het bod betekent een premie van 118 procent op de gemiddelde prijs van het aandeel over de voorbije 60 dagen. De overname is goed voor 2,26 miljard dollar (1,93 miljard euro). Na de bekendmaking steeg het Trillium-aandeel voorbeurs met 4 procent.

In september nam Pfizer al eens een belang van 25 miljoen dollar in Trillium. Het bedrijf onderzoekt innovatieve kankerbehandelingen en boekt voorlopige successen met immuuntherapie. Dat is een veelbelovende behandeling die kankercellen niet rechtstreeks aanvalt, maar het immuunsysteem van de patiënt wakker schudt om zelf kankercellen op te sporen en te vernietigen.

Bloedkanker

Met de overname van Trillium wil Pfizer focussen op mensen met bloedkanker. Vorig jaar werd bij meer dan 1 miljoen mensen een vorm van bloedkanker vastgesteld en stierven meer dan 700.000 mensen aan de ziekte. 'Deze deal versterkt ons engagement om wetenschappelijke doorbraken na te streven', zegt Andy Schmeltz, directeur oncologie bij Pfizer. 'De toptechnologie van Trillium is een goede aanvulling voor onze groeiende hematologieportefeuille van acht goedgekeurde en onderzochte therapieën.'