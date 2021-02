Pfizer pompt geld in Luiks biotechbedrijf

Het Luikse biotechbedrijf Imcyse slaat de farmareus Pfizer aan de haak en gaat zijn technologie voor het eerst uitgebreid testen bij diabetespatiënten. ‘We kunnen de medische wereld revolutionair veranderen.’

De Belgische bedrijven Galapagos en UCB hebben al een behandeling voor reumatoïde artritis ontwikkeld. Nu staat ook Imcyse in dit domein in de schijnwerpers. De Amerikaanse farmagigant Pfizer neemt een licentie op het reumaonderzoek van het Luikse bedrijf.

Dat kan Imcyse 180 miljoen euro aan mijlpaalbetalingen opleveren, afhankelijk van de vorderingen in het onderzoek. Daarbovenop neemt Pfizer een niet-nader genoemd aandelenbelang in Imcyse.

Opvallend: het reumaonderzoek van Imcyse, dat inzet op een vorm van immunotherapie, zit in een vroeg stadium. Er is nog enkele jaren werk voor zijn middel bij testpersonen kan ingespoten worden. Imcyse geeft het onderzoek dus al vrij vroeg uit handen, maar CEO Denis Bedoret bekijkt dat op een andere manier.

‘Ik vind het geweldig dat Pfizer zich in zo’n vroeg stadium wil engageren. Dat is een teken van vertrouwen. Bovendien moeten we als klein bedrijf keuzes maken. We hebben ook andere onderzoeken en kunnen niet alles alleen financieren.’

Imcyse houdt meerdere bordjes in de lucht. Zijn technologie - waarvan de basis in de KULeuven werd gelegd - is toepasbaar in vele domeinen van de geneeskunde. Het bedrijf legt de focus op auto-immuunziektes en werkt - behalve reuma - aan behandelingen tegen onder meer multiple sclerose en diabetes type 1.

Dat laatste onderzoek is het meest gevorderde in het bedrijf. Diabetes type 1 is de diabetesvariant die niet voortvloeit uit een ongezonde levensstijl, maar waarbij het immuunsysteem om nog onduidelijke reden de cellen van de alvleesklier vernietigt. De diagnose wordt vaak al op erg jonge leeftijd gesteld.

Pär Zetterberg

Het resultaat is dat de alvleesklier steeds minder insuline aanmaakt en op termijn zelfs niets meer, waardoor de suikerspiegel in het bloed ontspoort. Insulinespuiten of geïmplanteerde insulinepompen zijn momenteel de enige oplossing. ‘Die lossen het probleem op, maar het is levenslange symptoombestrijding. Je kunt geen normaal leven leiden. Over elk snoepje moet je goed nadenken. En sportactiviteiten moet je goed inplannen. Het is te doen, zoals ex-Anderlecht-voetballer Pär Zetterberg bewees, maar het is niet evident’, zegt Jean Van Rampelbergh, medisch verantwoordelijke bij Imcyse.

‘Wij gaan de ziekte bij de wortels aanpakken. We gaan de bad guys in het immuunsysteem onschadelijk maken', zegt Bedoret, die aangeeft dat ook het Zwitserse Novartis nieuwe pistes bewandelt om de ziekte te behandelen. 'Met ons medicijn herkalibreren en rebooten we het ontregelde immuunsysteem, zodat het de alvleesklier niet langer als een vijand ziet, de aftakeling stopt en misschien de opgelopen schade zelfs hersteld wordt. Dit kan revolutionair zijn.'

In een kleine diabetesstudie toonde Imcyse al aan dat zijn medicijn geen grote bijwerkingen heeft en dat er ‘interessante signalen’ zijn dat het werkt. Deze week is een grotere fase 2-studie begonnen om de werking aan te tonen. Daarbij zijn meer dan 80 patiënten betrokken, van wie de eerste in Leuven wordt behandeld. De patiënten krijgen zes injecties, met telkens twee weken tussen. ‘We behandelen patiënten die nog maar net de diagnose hebben gekregen. Want hoe vroeger je erbij bent, hoe beter’, aldus Van Rampelbergh.

Beursgang

Voor de studie voorziet Imcyse in een budget van 10,8 miljoen euro, waarvan ongeveer de helft gefinancierd met subsidies van de Waalse overheid. Imcyse verwacht tegen midden 2023 alle resultaten te hebben en zicht te krijgen op de toekomst van het medicijn. ‘Dat effent dan mogelijk het pad voor een beursgang’, zegt Bedoret.

Imcyse zou daarmee in de voetsporen treden van streekgenoot Iteos Therapeutics, dat werkt aan kankerbehandelingen en vorig jaar de stap naar de Amerikaanse beurs zette. ‘Dat is een mooi succesverhaal. Wij zijn daar nog niet, maar hebben even grote ambities’, luidt het. In de tussentijd broedt de CEO op plannen om nu al het kapitaal te versterken, waarbij dus ook Pfizer instapt als aandeelhouder.

Twee jaar geleden haalde Imcyse al eens 28 miljoen euro op. Die transactie werd toen getrokken door het gerenommeerde investeringsfonds Life Science Partners, dat voor 2 miljard euro beleggingen in de gezondheidssector beheert in Europa en de VS. De rest kwam van Belgische en Waalse overheidsfondsen, de KU Leuven en Biogenosis. Achter dat laatste fonds schuilt de farma-ondernemer Stijn Van Rompay, die vorig jaar zijn bedrijf Hyloris naar Euronext Brussel loodste.