Pfizer rekent dit jaar op 15 miljard dollar omzet uit vaccin

Het coronavaccin is een gamechanger voor de wereld, maar voorlopig nog niet voor de beurskoers van de Amerikaanse farmareus.

Zeggen dat naar het kwartaalrapport van Pfizer werd uitgekeken is op zijn zachtst gezegd een understatement. De Amerikaanse farmareus tekende samen met het Duitse BioNTech in november immers voor dé gamechanger in de coronavaccins.

Een gamechanger vormt dat vaccin ook voor de resultaten. Voor 2021 denkt Pfizer iets meer dan 60 miljard dollar omzet te draaien. Dat is een spectaculaire stijging van 44 procent tegenover de 41,9 miljard dollar over 2020. Een omzet die in 2020 2 procent gestegen is, een amechtige groei die de farmareus tot frustratie van beleggers de jongste jaren wel vaker liet optekenen.

Schermvullende weergave ©Pfizer

De reden luistert naar de niet zo handzame naam 'BNT162b2'. Een mondvol dat een dankbare wereld intussen als 'het Pfizer-vaccin' kent en dat onder meer in Puurs van de band rolt. Pfizer denkt voor 15 miljard dollar van die vaccins te zullen verkopen in 2021. En daar een winstmarge voor belastingen tussen 25 en 30 procent ('high-20s') op te realiseren.

Dankzij die winstmarge zou de courante nettowinst per aandeel over 2021 rond 3,15 dollar per aandeel liggen. Ook hier: een forse verbetering tegenover de 2,22 dollar per aandeel over boekjaar 2019.

Nergens heen

Merk op dat het vaccin op korte termijn wel de kosten de hoogte heeft ingejaagd. Over heel 2020 stegen de kosten voor onderzoek & ontwikkeling met 12 procent tot 9,4 miljard dollar, over het vierde kwartaal was er een stijging met 22 procent tot 3,35 miljard dollar. 'Die stijging weerspiegelt vooral de inspanningen om BNT162b2 en andere vaccins te onwikkelen', luidt het in de toelichting.

Mede door de sterke stijging van de kosten en de vraag of de reus - los van het vaccin - weer met duurzame omzetgroei kan aanknopen, gaat de beurskoers van Pfizer voorlopig nergens heen (zie grafiek onderaan). Voor 2021 voorspelt Pfizer-CEO Albert Bourla exclusief het vaccin wel een groei van 6 procent, maar de scepsis bij beleggers blijft.