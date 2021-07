Pfizer rekent door vaccinboost op 80 miljard dollar omzet in 2021

De forse groei is grotendeels te danken aan de vaccinafdeling. Die zag de kwartaalomzet een spurtje trekken tot 9,2 miljard dollar, terwijl die afdeling in dezelfde periode vorig jaar amper 1,25 miljard dollar verdiende aan de verkoop van vaccins. 'Het tweede kwartaal was opmerkelijk in verschillende opzichten', zegt topman Albert Bourla. 'Het meest zichtbare is de snelheid waarmee we samen met BioNTech de wereld geholpen hebben om zich te vaccineren tegen Covid-19. Meer dan 1 miljard vaccins zijn afgelopen kwartaal wereldwijd geleverd.'