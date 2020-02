Pfizer stapt in Leuvens biotechbedrijf

De investeerders in het biotechbedrijf zijn het Belgische Droia Ventures, aangevuld met Polaris Innovation Fund (VS), ALSA Ventures (VK) en Pfizer Ventures, de durfkapitaaltak van het gelijknamige farmabedrijf.

Het team van Montis zal een behandeling ontwikkelen om solide kankertumoren efficiënter aan te pakken. Het is een manier op het spoor gekomen om de toevoer van immuuncellen in de tumor te bevorderen. Het lijkt daarmee een interessante piste aan te boren als immunotherapie, maar ook om de werking van andere immunotherapieën te versterken.

Droia en Coucke

Aan het roer – als uitvoerend voorzitter - van Montis staat momenteel nog Luc Dochez, een ervaren rot in de sector. Hij was eerder bijvoorbeeld CEO van Tusk Therapeutics, gespecialiseerd in kankeronderzoek. Het werd verkocht voor 70 miljoen euro aan het Zwitserse Roche, al kan dat bedrag nog oplopen tot 655 miljoen euro als het onderzoek succesvol afloopt. Droia was op dat moment de grootste aandeelhouder met drie kwart van de aandelen in bezit, gevolgd door Marc Coucke.