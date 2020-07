Pfizer test kandidaat-vaccin op 30.000 mensen

'De nieuwe fase begint in de VS, maar uiteindelijk zullen wereldwijd ongeveer 120 centra deelnemen, ook in landen zoals Argentinië, Brazilië en Duitsland', zegt woordvoerder Marie-Lise Verschelden. Uit voorlopige gegevens van de klinische proeven op bijna 120 patiënten kwamen over het algemeen lichte tot matige bijwerkingen voor van een à twee dagen, zoals koorts, vermoeidheid en rillingen. Ernstige bijwerkingen waren er niet.