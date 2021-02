Pfizer-vaccin moet niet langer ultrakoud bewaard worden

Eén dosis al erg doeltreffend

Ander goed nieuws over het Pfizer-BioNTech-vaccin, dat in Europa een goedkeuring kreeg om middels twee dosissen met een interval van drie weken verstrekt te worden, is dat het al na de toediening van één dosis 85 procent doeltreffend is. Dat blijkt uit een Israëlische studie, die pas gepubliceerd is in het gereputeerde Britse medische vakblad The Lancet.