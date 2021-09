'Pfizer-vaccin veilig voor 5-11-jarigen'

Het coronavaccin van Pfizer is veilig en effectief bij kinderen van vijf tot elf jaar, besluiten de ontwikkelaars Pfizer en BioNTech uit ruim onderzoek. De bedrijven hopen op een snelle markttoelating van de Amerikaanse en Europese autoriteiten.

Het Europese geneesmiddelenbureau EMA kondigde eerder al aan dat het zich in november zal buigen over de mogelijkheid om ook jonge kinderen te prikken. Een maand later zou dezelfde oefening volgen voor concurrent Moderna.