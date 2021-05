Pfizer verwacht fors meer winst dankzij coronavaccin

Het kwartaalrapport van Pfizer loopt binnen. Een belangrijk rapport voor CEO Albert Bourla, want de Amerikaanse farmagigant heeft zijn gamechangervaccin voor een coronamoeë wereld nog niet in een fors hogere beurskoers kunnen vertalen .

Mogelijk is het rapport het startschot voor een herontdekking van het aandeel: Bourla verhoogt de prognose voor de winst per aandeel in 2021 tot ongeveer 3,60 dollar per aandeel, van 3,15 dollar in februari.