Pfizer werft in Puurs aan voor productie coronavaccin

De Amerikaanse farmareus Pfizer zoekt voor zijn productie- en verpakkingssite in Puurs 150 nieuwe medewerkers voor de aanmaak van zijn coronavaccin.

Pfizer zoekt voornamelijk techniekers, technische operatoren, laboranten en ingenieurs. Op zaterdag 11 juli houdt de farmagigant een jobdag in Puurs.

Pfizer zegt snel vooruitgang te maken in het ontwikkelen van een vaccin tegen het coronavirus. De Amerikanen werken voor een vaccin samen met het Duitse biotechbedrijf Biontech. De resultaten van de eerste klinische tests in Duitsland en de VS worden deze of volgende maand verwacht.

400 miljoen Vaccins Pfizer in Puurs maakt jaarlijks meer dan 400 miljoen inspuitbare vaccins en andere geneesmiddelen.

Pfizer en Biontech hopen eind dit jaar miljoenen dosissen klaar te hebben. Die zouden onder meer in de vestiging van Pfizer in Puurs geproduceerd worden, naast vier andere productiesites in de VS.

'Ontzettend trots'

'We zijn ontzettend trots dat Pfizer Puurs een belangrijke rol kan spelen in de productie van een potentieel Covid-19-vaccin. Dit is een erkenning van de kennis en de ervaring van onze werknemers', zei plantmanager Luc Van Steenwinkel vorige maand.