Pfizer werft nog eens 200 mensen aan in Puurs

Op de Pfizer-site in Puurs worden dit jaar honderden miljoenen dosissen van het Pfizer-BioNTech-vaccin geproduceerd.

De site van het Amerikaanse bedrijf Pfizer zoekt technici en personeel voor de kwaliteitsafdeling om de groei in de reguliere productie van vaccins en geneesmiddelen bij te benen. 'Ook los van de coronavaccins blijven we groeien.'

De productie- en verpakkingssite van het Amerikaanse farmabedrijf Pfizer in Puurs-Sint-Amands staat internationaal op de kaart sinds bekend raakte dat er op jaarbasis honderden miljoenen coronavaccins geproduceerd worden en er de voorbije maanden gereputeerde internationale media neerstreken.

Minder bekend is dat de snelgroeiende site, die vandaag 3.100 werknemers telt, ook de productie van reguliere vaccins, bijvoorbeeld voor meningokokken, en injecteerbare geneesmiddelen, zoals voor kankerbehandelingen en contraceptie, jaar na jaar ziet groeien.

'Los van de coronavaccins produceren we hier elk jaar meer dan 400 miljoen dosissen vaccins en injecteerbare geneesmiddelen en ook dat aantal blijft jaar na jaar stijgen', zegt sitewoordvoerder Koen Colpaert.

'Om die groei te kunnen blijven bijbenen, zijn we daarom begin dit jaar begonnen met de rekrutering van 200 extra mensen.'

Meer dan 1.000 extra mensen in vijf jaar

'We zoeken profielen met een achtergrond in farmaceutische wetenschappen, biomedische wetenschappen en laboratoriumkunde voor de kwaliteitsafdeling. Daarnaast zoeken we technische profielen, zoals procesoperatoren en technische operatoren.'

500 miljoen euro Het Amerikaanse Pfizer investeerde de voorbije vijf jaar ruim 500 miljoen euro in zijn site in Puurs-Sint-Amands.

De voorbije vijf jaar werd er al meer dan 500 miljoen euro geïnvesteerd in de site in Puurs. In dezelfde periode kwamen ook al meer dan 1.000 extra werknemers aan boord.

Vorig jaar alleen al waren er dat 300, van wie de helft specifiek voor de productie van de Pfizer-BioNTech-coronavaccins. 'Dat is al bij al goed gelukt', zegt Colpaert, die ook goede hoop koestert dat de huidige aanwervingsronde vlot zal gaan. 'Al verloopt de zoektocht naar technische profielen klassiek wat moeizamer.'

Pfizer organiseerde deze week en vorig week al twee jobdagen op zijn site in Puurs en geeft aan dat er de voorbije weken al mensen werden aangeworven.

Banenverlies in Zaventem

Donderdag raakte dan weer bekend dat er in het distributiecentrum van Pfizer in Zaventem mogelijk tot 38 van de 238 banen verloren gaan.

Pfizer, dat zo'n 3.700 werknemers telt verspreid over diverse sites in ons land , zegt continu zijn wereldwijde toeleveringsketen tegen het licht te houden. ‘Momenteel onderzoeken we opties die ons in staat zullen stellen om onze middelen verder te centraliseren, en tegelijk hoogste niveau van dienstverlening te blijven bieden’, aldus de woordvoerster van Pfizer België, Marie-Lise ­Verschelden.