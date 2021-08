Philip Morris begint biedoorlog op astmamedicijnen

Het aandeel van de Britse specialist in ademhalingsziekten Vectura is de voorbije maanden met 60 procent gestegen door een biedoorlog tussen twee Amerikaanse partijen: aan de ene kant de Amerikaanse investeringsgroep Carlyle en andere kant Philip Morris International (PMI), de tabaksgigant bekend van de merken Marlboro en L&M.

Nadat Carlyle in mei een eerste bod van 136 pence per aandeel had gedaan, hield de markt meteen rekening met een tegenbod. Dat kwam er in juli, maar niet uit de verwachte hoek van private-equity of de farmasector, wel door Big Tobacco. Afgelopen vrijdag verhoogde Carlyle zijn bod en zondag trok ook Philip Morris zijn bod op tot 165 pence per aandeel. Dat waardeert Vectura op 1,02 miljard pond (1,2 miljard euro).