Philips moet andermaal slaaptoestellen terugroepen

De Nederlandse technologiegroep moet opnieuw een terugroepactie organiseren rond de slaapapneutoestellen die het bedrijf al in een loodzware crisis deden belanden.

De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA maakte maandag bekend dat Philips slaapapparaten heeft teruggeroepen wegens defecten die tot gezondheidsproblemen kunnen leiden bij gebruikers.

De toestellen zouden plastic onderdelen kunnen bevatten die besmet zijn met 'niet-compatibel' materiaal, zegt de FDA. Als dat plastic in de motor van het apparaat zit, kunnen er schadelijke chemicaliën vrijkomen. Bovendien kan de machine ook plots stilvallen.

De nieuwe terugroepactie is de zoveelste opdoffer voor Philips, dat sinds midden vorig jaar tot over zijn hoofd in een 'snurkschandaal' verwikkeld zit en zijn aandelenkoers met zo'n 60 procent zag verdampen. Maandag was de koers van Philips teruggezakt tot zijn laagste niveau in meer dan tien jaar.

Dreamstation wordt nachtmerrie

De Nederlandse multinational kwam vorig jaar in de problemen nadat de FDA had gewaarschuwd dat Philips' beademingsapparaten met de merknaam Dreamstation een isolatieschuim bevatten dat kan afbrokkelen. Als dat in aanraking komt met bepaalde schoonmaakmiddelen kan dat tot schadelijke reacties leiden.

168 Volgens de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA zijn er 168 overlijdens gemeld als gevolg van de problemen met Philips' apneumachine.

Philips zag zich genoodzaakt om zo'n 5 miljoen apparaten terug te roepen. Ook in België, waar naar schatting 70.000 Dreamstations werden verkocht. De nieuwe terugroepactie die Philips nu organiseert heeft volgens de FDA niets te maken met de eerdere problemen met het isolatiemateriaal.

Philips zette al een kleine 900 miljoen euro opzij om de kosten van het schandaal te dekken en zet zich schrap voor een lawine aan rechtszaken en schadeclaims. Alleen al in de VS lopen er 300 rechtszaken rond de Dreamstation. Mogelijk wordt het bedrijf ook strafrechtelijk vervolgd in de Verenigde Staten.

Nieuwe CEO

De kans is groot dat dat er nog een pak meer zullen worden. Zo'n twee weken terug stelde de FDA dat er sinds de lente van vorig jaar 69.000 meldingen van meldingen met de beademingsapparaten van Philips. Er werden 168 overlijdens gemeld.