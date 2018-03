Philips strikt Paul Stoffels als bestuurder

Paul Stoffels, de belangrijkste Belg in de farmasector, wordt bestuurder bij Philips.

De intrede van Stoffels in de bestuurskamer van Philips illustreert de transformatie die het Nederlandse concern heeft ondergaan. Na het afstoten van de lichtdivisie, ligt de focus bijna volledig op gezondheid en medische technologie. Dat gaat van melkflesjes voor baby's en tandenborstels tot complexe ziekenhuisapparatuur zoals scanners, bestralingsmachines en beeldvormingsmateriaal. Het bouwt bovendien een divisie uit met technologie om patiënten bijvoorbeeld op afstand te monitoren.

Met Paul Stoffels haalt Philips, goed voor 17,5 miljard euro jaaromzet, een klepper van formaat binnen. Stoffels is als Chief Scientific Officer de nummer twee van de Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson en is er verantwoordelijk voor 40.000 mensen in de geneesmiddelendivisie.