Pil wordt tweede covidblockbuster voor Pfizer

De Amerikaanse overheid bestelt 10 miljoen anticoronapillen bij Pfizer. Voor de farmareus is de bestelling van 5,3 miljard dollar een tweede coronablockbuster na het vaccin.

In recente klinische studies scoorde de experimentele anticoronapil Paxlovid goede resultaten bij patiënten die binnen de drie dagen na de eerste symptomen werden behandeld. De pil verminderde het risico op ziekenhuisopnames en overlijdens met 89 procent.

De pil is nog niet goedgekeurd door de Amerikaanse farmawaakhond FDA, maar de regering van president Joe Biden heeft wel al een monsterorder geplaatst. De VS willen 10 miljoen doses kopen, goed voor een bestelling van 5,3 miljard dollar (4,7 miljard euro).

bestellingen in vs

Pfizer zegt dat het volgende maand al 180.000 pillen kan produceren en 50 miljoen volgend jaar. De eerste lading kan nog dit jaar geleverd worden. De Amerikaanse overheid zet in de eerste plaats nog in op vaccins, maar wil de pillen toch achter de hand houden om levens te redden bij besmette mensen.

De pil van Pfizer is met 530 dollar per dosis iets goedkoper dan de 700 dollar die het eveneens Amerikaanse farmaconcern Merck vraagt voor zijn anticoronapil Monupiravir. Daarvan heeft de VS er al 3,1 miljoen exemplaren besteld, goed voor een bestelling van ruim 2,2 miljard dollar.