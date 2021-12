Pioniers van het eerste uur: ‘Ik kijk nooit naar de koers van Argenx’

Toponderzoekers Hans de Haard en Peter Ulrichts waren van begin tot einde de drijvende krachten achter efgartigimod, de kip met de gouden eieren van biotechbedrijf Argenx. ‘Dat Amerikaanse investeerders plots alles wilden weten, was een wake-up-call.’

Nu efgartigimod groen licht kreeg van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA als behandeling van de zeldzame spierziekte myasthenia gravis, heeft Argenx een kip met gouden eieren die op termijn elk jaar een miljardenomzet kan binnenbrengen.

Twee toponderzoekers van de Gentse biotechtrots speelden een sleutelrol in de jarenlange ‘coming of age’ van efgartigimod, van nieuwe molecule tot goedgekeurd medicijn: Hans de Haard, de Nederlandse chief scientific officer, en Peter Ulrichts, de Belgische ‘scientific lead’ van de neuromusculaire franchise, waaronder het medicijn valt.

Sinds zijn oprichting in 2008, door huidig CEO Tim Van Hauwermeiren, chief scientific officer Hans de Haard en chief development officer Torsten Dreier, focust Argenx op de ontwikkeling van medicijnen op basis van lama-antilichamen als behandeling van auto-immuunaandoeningen, waarbij het afweersysteem op hol slaat en zich tegen het lichaam keert.

‘Het verhaal van efgartigimod start al in 2010’, zeggen Ulrichts en de Haard, in een exclusief gesprek op de hoofdzetel in het Oost-Vlaamse Zwijnaarde. ‘Uit publicaties bleek dat de Amerikaanse professor Sally Ward (University of Texas Southwestern) pionierswerk had verricht rond de zogenaamde FcRn-receptor. Op die receptor kunnen antilichamen (immunoglobuline G of IgG, nvdr) binden. FcRn speelt een cruciale rol in de circulatie van antilichamen in het bloed.’

Argenx nam in 2012 een licentie op een patent met bevindingen van Ward, die de Haard al kende sinds begin jaren negentig, en startte in 2013 met de ontwikkeling van efgartigimod, vertrekkend van een antilichaamfragment.

Na een scan van de wetenschappelijke literatuur schoof Peter Ulrichts, sinds begin 2010 aan boord bij Argenx, myasthenia gravis als eerste, potentiële ziektedomein naar voren.

‘Omdat we wisten dat één type antilichamen (IgG) de communicatie tussen je zenuw en je spier verstoren bij myasthenia gravis en patiënten zo ziek maken. Er was ook al bewijs dat je een therapeutisch effect bekomt als je erin slaagt de hoeveelheid van die antilichamen te reduceren.’

Glaasje biobubbels in de kantine

In 2015 startte Argenx een fase-1-studie met efgartigimod, bij gezonde vrijwilligers, waarbij het vooral keek naar de veiligheid. ‘Het leuke aan de resultaten was dat we daarin opnieuw vaststelden wat we al eerder hadden gezien bij diermodellenproeven: dat efgartigimod de aanwezigheid kon terugdringen van het type antilichamen die een ziekmakende rol spelen bij myasthenia gravis.’

Op 11 december 2017 volgde de grote doorbraak. Toen kondigden de Gentenaars, na tests op 24 MG-patiënten, uitstekende fase-2-resultaten aan voor efgartigimod.

‘Dat was één van de mooiste momenten’, zegt Ulrichts. ‘Omdat we zagen dat het middel, waar we een heel bedrijf achter hadden kunnen scharen op basis van een hypothese, ook daadwerkelijk een klinisch effect bleek te hebben.’

‘Toen beseften we: ‘dit is een mogelijke therapie’, ook omdat we daar patiënten en dokters van hadden kunnen overtuigen. Het belang van die studie reikte tegelijkertijd ook veel verder dan die klinische data. Omdat we daardoor ook extra financiering konden ophalen en het bedrijf konden laten uitbreiden met vestigingen in de Verenigde Staten en Japan.’

Toch vierden de Haard en Ulrichts die mijlpaal allerminst uitbundig. ‘Ik herinner me een glaasje biobubbels, in onze benepen kantine’, lacht de Haard. ‘Ik zat al met mijn hoofd bij de fase-3-studie (de laatste voor een aanvraag tot commercialisatie, nvdr). Onze reflex was onmiddellijk dat we er nog niet waren,’ vult Ulrichts aan.

‘Aanvankelijk moest Tim (Van Hauwermeiren, nvdr) ook nog vaak uitleggen aan investeerders waarom Argenx als enige speler werkte met dat vreemde IgG-fragment, dat stukje van een antilichaam dat FcRn blokkeert,’ herinnert de Haard zich.

‘Maar na de goeie tussentijdse resultaten van efgartigimod drukten Amerikaanse investeerders Tim op het hart hen niet langer moe te maken met onze al langer lopende onderzoeksprogramma’s. We moesten hen efgartigimod in detail laten zien. Ze wilden plots alles weten. Dat was een interne wake-up-call, dat Amerikaanse investeerders het zagen als een relevant middel voor de behandeling van weesziekten.’

De sterke data van de fase-3-studie met efgartigimod, die was gestart begin 2018, werden in mei 2020 vrijgegeven. ‘Dat was ook superbelangrijk’, zegt Ulrichts. ‘Omdat we toen een goedkeuringsdossier konden indienen om de molecule tot bij de patiënt te kunnen brengen.’

Myasthenia gravis, dat zo’n 160.000 patiënten treft in de Verenigde Staten, de Europese Unie en Japan, leidt tot spierverzwakking en vermoeidheid. Soms kunnen mensen als gevolg van de aandoening niet meer slikken, spreken, stappen of ademen.

Tijdens de ontwikkeling van efgartigimod lieten ontmoetingen met MG-patiënten een diepe indruk na op beide onderzoekers. ‘Als wetenschapper haal je je kennis over de symptomen van MG doorgaans uit de literatuur’, zegt Ulrichts.

‘Maar tijdens contacten met Europese en Amerikaanse patiëntenorganisaties hoorden we uit eerste hand over de enorme impact van de ziekte. Sommigen konden hun kinderen niet meer bezoeken omdat ze niet langer auto konden rijden. Anderen hadden dan weer last om brieven uit de brievenbus te halen. Velen kunnen ook gewoon niet meer werken.’

Bestaande behandelingen bleken ontoereikend en hadden ernstige bijwerkingen. ‘MG-patiënten kregen tot dusver bijvoorbeeld goedkope corticosteroïden, maar die onderdrukken lange tijd je immuunsysteem’, aldus de Haard. ‘En omdat die heel breed werken, richten ze veel nevenschade aan. Efgartigimod werkt daarentegen als een ‘precisie-shot’ zonder ernstige bijwerkingen. Het haalt uitsluitend specifieke ziekmakende antistoffen uit je lichaam, maar raakt verder niet aan je immuunsysteem.’

‘Efgartigimod geneest MG voor alle duidelijkheid niet, maar dringt wél de klachten grotendeels terug’, beklemtoont Ulrichts. ‘De doeltreffendheid van een MG-behandeling wordt klassiek gemeten aan de hand van een vragenlijst, over de mate waarin je nog dagelijkse activiteiten kan uitvoeren. Hoeveel last heb je van dubbel zicht, hoe moeilijk is het om je haar te kammen, enzovoort.’

‘De slechtst mogelijke score is 24. In onze fase-3-studie viel die voor sommige patiënten terug tot 1 of zelfs 0. Die patiënten vertoonden dus geen symptomen meer. Dát is het uiteindelijke doel van efgartigimod: patiënten weer een normaal leven geven.’

Tot dusver kostte de ontwikkeling van efgartigimod Argenx bijna 1 miljard euro. De beurswaarde van het Gentse biotechbedrijf is quasi volledig gestoeld op het goudhaantje. Toch gingen beide onderzoekers naar eigen zeggen nooit gebukt onder een zware last.

Ontwikkeld in 8 jaar tijd

‘Het helpt dat we nooit noemenswaardige obstakels tegenkwamen’, zegt Ulrichts. ‘We zijn er daarom ook in geslaagd om het middel te ontwikkelen in 8 jaar. Dat lijkt lang, maar is erg snel als je weet dat de ontwikkeling van een nieuw medicijn gemiddeld 12 à 15 jaar duurt.’

‘Ik kijk persoonlijk nooit naar de aandelenkoers van Argenx’, lacht de Haard. ‘We hebben ons altijd gefocust op de ziektebiologie en op de wetenschap, en op onderzoekssamenwerkingen met externe partijen.’

De Amerikaanse goedkeuring van efgartigimod als MG-behandeling is nog maar de eerste stap in de ogen van de twee wetenschappers, die het hele gesprek door blijk geven van een grote nuchterheid.

‘De mogelijkheid om efgartigimod ook in te zetten voor andere aandoeningen is groot, omdat de molecule het potentieel heeft van een ‘pipeline in a product’’, zegt Ulrichts. Argenx wil de werking van efgartigimod tegen 2025 in minstens 15 verschillende auto-immuunziekten uittesten.