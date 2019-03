Platform All.Can wil zorg voor kankerpatiënten verbeteren

All.Can, een platform dat zicht inzet voor kankerpatiënten, is gestart in ons land. Ziekenhuizen, mutualiteiten, gezondheidsexperts en zorgverstrekkers scharen zich achter het initiatief om een betere zorg te bekomen voor kankerpatiënten.

All.Can is een internationaal platform dat streeft naar een efficiëntere zorg voor kankerpatiënten. Concreet werkt de organisatie aan een snelle en correcte diagnose, minder bijwerkingen van medicatie, hogere overlevingskansen, psychologisch welzijn en andere aspecten van de zorg die de levenskwaliteit van kankerpatiënten kan verbeteren. All.Can gaat ervan uit dat door innovatie in de patiëntenzorg er meer kan worden gedaan met de beschikbare middelen.

Een indrukwekkende reeks gezondheidsspecialisten steunt het initiatief. Naast ziekenhuizen, onder andere het Brusselse Bordet Instituut gespecialiseerd in kanker, zetten ook de universiteiten van Gent en Hasselt, De Onafhankelijke Ziekenfondsen, Pink Ribbon en de Stichting tegen Kanker hun schouders onder All.Can. Ook de farmabedrijven Bristol-Myers Squibb (BMS), Merck Sharp & Dohme (MSD) en Roche, belangrijke spelers in kankermedicijnen, doen mee.

Bruggenbouwer

'All.Can België verenigt alle actoren binnen de kankerzorg in een uniek multistakeholder platform', meldt een persbericht. 'Zo vervult dit platform de rol van bruggenbouwer. Door concrete voorstellen en duurzame oplossingen aan te reiken en verschillende projecten op touw te zetten: onderzoeken, publicaties, evenementen, enquêtes, pilootprojecten, …'

In ons land worden jaarlijks om en bij de 70.000 mensen geconfronteerd met kanker. De meest frequente vorm bij mannen is prostaatkanker. Bij vrouwen is dat borstkanker.