Positief Europees advies voor reumamiddel van Galapagos

Daarmee ligt de weg open voor de verkoop van het middel in Europa. Galapagos en zijn Amerikaanse partner Gilead moeten nog één horde nemen: de Europese Commissie. Die moet een definitief fiat geven voor de verkoop van het middel in de 27 EU-landen, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en het Verenigd Koninkrijk. Galapagos verwacht dat groen licht in het derde kwartaal.