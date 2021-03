Positief advies voor Mithra-pil Estelle

Het farmabedrijf Mithra heeft een belangrijke stap gezet om zijn anticonceptiepil Estelle in Europa te mogen verkopen.

De Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) is overtuigd van de veiligheid en het nut van de anticonceptiepil die Mithra voorlegde. Als de Europese Commissie het advies volgt - wat in de overgrote meerderheid van de gevallen gebeurt - dan mag Mithra zich opmaken om samen met partner Gedeon Richter vanaf eind tweede kwartaal in de hele Europese Unie zijn waren te slijten. Dat zal gebeuren onder de merknaam Drovelis.

Estelle/Drovelis is het eerste anticonceptiemiddel dat het natuurlijke hormoon estetrol bevat. Estetrol (E4) is een oestrogeen dat wordt geproduceerd door de foetus tijdens de zwangerschap. Het farmabedrijf is erin geslaagd dat hormoon te reproduceren.

Volgens analisten heeft Mithra potentieel goud in handen. Het totale verkooppotentieel wordt op zo'n miljard dollar geraamd.

Het natuurlijk hormoon heeft een groot voordeel in vergelijking met het synthetische oestrogeen ethinylestradial (EE2), waar het gros van de anticonceptiemiddelen mee werken. Omdat het een natuurlijk hormoon is, heeft het minder ongewenste neveneffecten. Het risico op bloedklonters, trombose en beroertes ligt lager, wat een groot voordeel is in de strijd om marktaandeel.

Maar daarvoor moet het bedrijf de pil dus op de markt krijgen.

Vetpot VS

Dat de Europese goedkeuring zo goed als gepiept lijkt, is op dat vlak een belangrijke stap. Eerder deze maand keurde ook Canada de pil al goed voor verkoop. Maar de echte maak-of-kraakbeslissing wordt die van de Amerikaanse toezichthouder FDA, later dit jaar. De Verenigde Staten blijven het walhalla van de farmasector, om de simpele reden dat medicijnen er over het algemeen een pak duurder verkocht kunnen worden.

Het positieve Europese advies is een opsteker voor Mithra, dat woelige tijden achter de rug heeft. In februari legde oprichter François Fornieri alle uitvoerende functies bij Mithra neer nadat hij in opspraak gekomen was. Fornieri moest een stap opzijzetten na een onderzoek van het Luikse parket naar zijn mogelijke betrokkenheid bij onregelmatigheden bij de intercommunale Nethys. Fornieri's naam dook ook op in andere Waalse dossiers, onder meer voor handel met voorkennis.