Promethera Biosciences krijgt gerechtelijke bescherming

Promethera Biosciences is gespecialiseerd in celtherapie voor de behandeling van leveraandoeningen. Het biotechbedrijf uit Mont-Saint-Guibert haalde vorig jaar nog 47 miljoen euro op en mikte op een notering op de Japanse beurs. Maar de bankiers vonden het tien jaar oude bedrijf niet beursrijp en stelden de operatie uit.

Door de coronacrisis verzeilde de spin-off van de UCL dit jaar in woelig vaarwater. Het bedrijf werd gered door een investeringsfonds uit Hongkong, dat in juni 5 miljoen euro injecteerde. Maar de Chinezen willen niet meer over de brug komen als het bedrijf niet nog andere financiers vindt. Dat is nog niet gelukt, waardoor Promethera naar de rechter trok.