'Puur operationeel zal er bij Mithra weinig impact zijn'

‘In België leeft misschien de perceptie dat Mithra een onemanshow is, maar dat is niet zo.’ Analisten schatten dat de aanhouding van topman François Fornieri operationeel niet tot grote averij zal leiden.

Een van de hamvragen na Fornieri’s aanhouding is hoe groot de collateral damage is voor het beursgenoteerde farmabedrijf Mithra, waarvan hij CEO en met 26,1 procent grootaandeelhouder is. Het aandeel hield vrijdag goed stand. Het kelderde bij de opening met 9 procent, maar dat verlies was snel bijna volledig weggewerkt.

Lenny Van Steenhuyse, analist van KBC Securities, verwacht niet dat Mithra operationeel in de problemen komt nu Fornieri tijdelijk - of misschien definitief - buiten beeld is. ‘Puur operationeel zal er weinig impact zijn. In België leeft misschien de perceptie dat Mithra een onemanshow is van Fornieri, maar dat is niet zo.’

Met Christophe Maréchal heeft de specialist in vrouwengeneeskunde volgens Van Steenhuyse een geschikte interim-CEO om de continuïteit te verzekeren. ‘Hij is financieel directeur en speelde de voorbije jaren een zeer belangrijke rol. Hij nam altijd mee het voortouw als rechterhand van Fornieri, onder meer voor contacten met investeerders. Hij staat dicht bij de farmapartners die de lancering van de medicijnen in de Verenigde Staten en Europa zullen trekken. Dat is belangrijk.’

De regulatoren in Europa of de VS zullen met dit dossier geen rekening houden bij hun beslissing om al dan niet groen licht te geven voor Mithra-medicijnen. Lenny Van Steenhuyse Analist KBC Securities

‘Ik zie weinig operationeel risico. En de regulatoren in Europa of de VS zullen met dit dossier geen rekening houden bij hun beslissing om al dan niet groen licht te geven voor Mithra-medicijnen.’

Na een reshuffle van de raad van bestuur in november moeten twee door de wol geverfde farmaveteranen helpen het vertrouwen in het bedrijf op te krikken: Ajit Shetty, oud-topman van het Belgische farmabedrijf Janssen Pharmaceutica, als nieuwe voorzitter en Jean Stéphenne, de voorzitter van de Duitse coronavaccinontwikkelaar CureVac en oud-topman van GSK België. Die reshuffle kwam er op initiatief van afscheidnemend voorzitter Marc Coucke, die met een belang van 15,1 procent de tweede grootste aandeelhouder is.

Imagoschade

Anderzijds zal de aanhouding van Fornieri wel het imago van Mithra besmeuren, al staat zijn aanhouding los van zijn activiteiten bij het farmabedrijf. ‘Reputatieschade kan je niet vermijden. Hoe dat zich zal uiten, moet nog blijken’, zegt Van Steenhuyse.