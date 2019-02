QR-code moet namaakmedicijnen voorkomen

Vanaf 9 februari komt er op alle doosjes van geneesmiddelen op voorschrift een speciale code, zodat ze getraceerd kunnen worden. Dit moet illegale medicijnen tegengaan.

Namaakmedicijnen eisen dagelijks levens. In 2017 doken er in ons land 45.000 pakjes met illegale geneesmiddelen op. Ook in andere landen zijn namaakmedicijnen een groot probleem. Daarom besliste Europa vanaf donderdag 9 februari de Falsified Medicines Directive in te voeren, waarbij de verpakking van de geneesmiddel wordt herzien, om fraude tegen te gaan.

Concreet komt er op ieder doosje een unieke code met een 2D-matrix, ook wel bekend als een QR-code. De code verwijst naar een achterliggende IT-databank. De code zal de barcode geleidelijk vervangen. Daarnaast wordt ieder pakje ook verzegeld.

'De nieuwe code wordt al van bij de start van de productie door de geneesmiddelproducenten via een beveiligd netwerk geactiveerd op een IT-database. Bij aflevering aan de patiƫnt in een apotheek of in het ziekenhuis wordt deze unieke code op de verpakking gelezen via een scan en vergeleken met de code in de database. Zo kan de echtheid van elk geneesmiddel bij aflevering gegarandeerd worden', stelt Pieter Boudrez van BeMVO, of voluit de Belgian Medicines Verification Organisation. De organisatie werd speciaal opgezet om de overstap naar de hogere controle te begeleiden.

Niet alleen de producenten van geneesmiddelen, maar ook de verpakkingsbedrijven, distributeurs, groothandelaars, ziekenhuizen en apotheken moeten zich aan het nieuwe traceersysteem aanpassen. De totale kostprijs voor de industrie wordt op 5 miljard euro geschat. Boudrez: 'Een verpakkingslijn bijsturen kost al snel 300.000 euro. Daar komen nog IT-uitgaven, de opleidingen van het personeel en misschien zelfs ook extra personeel bij.'