Rara, wat doet UCB?

Voor wie centen heeft, is het leven een stuk makkelijker dan voor wie gebukt gaat onder een berg schulden, of voor wie moet krabben om rond te komen. Wie weinig schulden heeft, kan in de eerste plaats tegenslagen beter aan. Dat toont het verschil tussen Ter Beke (-5,8%, 105,50 euro) en Greenyard (-3,2%, 2,74 euro) aan. De versevoedingsgroep moet net als de fruit- en groentereus vorig jaar een fabriek sluiten door een listeriabesmetting. Bij beide eiste de bacterie dodelijke slachtoffers. Blijkbaar werd in de charcuteriefabriek in het Nederlandse Aalsmeer niet grondig genoeg gepoetst.

Maandagochtend dumpten beleggers het aandeel massaal, wat de koers een tik tot 86 euro gaf, 36 procent onder de prijs voor de listeriahisterie uitbrak. Wie meteen verkocht toen het gelijkaardige nieuws bij Greenyard verscheen, deed een goede zaak, want het was de start van een ellendig lange rit naar beneden. Ter Beke verduidelijkte dat het drama volgens de eerste inschattingen een tiende van de brutobedrijfswinst (ebitda) zal kosten. Dat komt volgens het verzamelde analistenheir neer op 5 miljoen euro.

Terwijl we Greenyard kunnen vergelijken met het biggetje dat een strooien hut bouwde, is Ter Beke het biggetje met het stenen huis.

Als voorzichtige belegger rekent u daar best wat miljoenen bij. Niet alleen de kosten van de terugroepactie en de tijdelijke sluiting van de fabriek wegen mee. We veronderstellen dat de getroffen dochter Offerman contracten zal verliezen door reputatieschade. Misschien moet Ter Beke overwegen de fabriek voorgoed te sluiten, en van de nood een deugd maken. Dat deed ook Lotus Bakeries (-3,1%, 2.490 euro), toen zijn wafelfabriek in Meise in 2015 afbrandde. De koekjesbakker bouwde die niet herop, maar hevelde de productie over naar één centrale fabriek in Wallonië, waardoor de winstmarges van de wafels een stuk dikker werden.

Gelukkig is Ter Beke Greenyard niet. Greenyard kreunde al voor het incident onder een berg schulden en werkte met flinterdunne marges. We schreven het eerder al in deze rubriek: met het doorverkopen van een wortel is niet zoveel te verdienen. Greenyard leed bovendien onder een kurkdroge zomer die tot een magere oogst leidde, én onder de hevige concurrentie. Een perfecte storm dus.

Terwijl we Greenyard kunnen vergelijken met het biggetje dat een strooien hut bouwde om zich voor de wolf te beschermen, is Ter Beke het biggetje met het stenen huis. De balans van de groep is een pak gezonder. Zelfs als we rekening houden met een negatieve impact van 10 miljoen euro, belandt de schuldgraad voor dit jaar op drie keer de ebitda. Dat is nog perfect gezond. Bovendien doet die andere tak van Ter Beke, de bereide Italiaanse maaltijden die we vooral kennen onder het merk Come a Casa, het uitstekend. De omzet groeide in het eerste halfjaar met 11 procent. Ook de winstmotor van Ter Beke draaide in het eerste semester op volle toeren. De ebitda nam een tiende toe, ondanks het dure varkensvlees wegens de uitbraak van de Afrikaanse varkenskoorts in China. Als Ter Beke gelijk krijgt over de listeria-impact, blijft de winst over 2019 dus zowat even hoog als in 2018. Een tegenvaller, maar op de lange termijn niets onoverkomelijks.

Egyptische zonnegod

Schermvullende weergave ©Mediafin

Wie centen heeft, kan ook kopen wat hijzelf tekortkomt. De farmagroep UCB (+4,9%, 66,78 euro) ging shoppen in de VS, en spendeerde 2 miljard euro aan Ra Pharmaceuticals. Misschien gaat daardoor het licht weer schijnen voor de beurskoers van UCB, want Ra is de Egyptische zonnegod. Het gaat om de grootste overname van het jaar door een Belgisch bedrijf. Op het eerste gezicht lijkt de prijs hoog: ruim het dubbele van de beurskoers. Ra heeft nog geen middelen op de markt, maar werkt wel aan het vergevorderde medicijn zilucoplan tegen de spierziekte myasthenia gravis (MG). Zowat 200.000 patiënten in de westerse wereld lijden aan de ziekte, die de manier waarop zenuwen met spieren communiceren verstoort. UCB ontwikkelt een product tegen precies dezelfde aandoening, maar Ra’s medicijn in de laatste testfase 3 blijkt betere resultaten op te leveren. Het zou toelaten de patiënten thuis in plaats van in een ziekenhuis te behandelen. UCB’s middel rozanolixizumab zou dan weer beter zijn voor bepaalde, maar schaarse doelgroepen. Ook het Belgische Argenx (-2,1%, 100,30 euro), Alexion en Momenta Pharma proberen trouwens een geneesmiddel voor MG te vinden. De concurrentie is groot.

Met Ra koopt UCB een pijplijn en knowhow die het zelf niet in huis heeft. Het heeft volgens specialisten een sterk platform in chemische peptiden, antilichamen en kleine moleculen om vooral ziektes te bestrijden die het immuunsysteem bedreigen. De koers van de Belgische farmagroep had het al een tijd lastig door de zorgen over het gebrek aan productvernieuwing. De overname komt aan die kritiek tegemoet. De tijd dat in de eigen labo’s in Eigenbrakel stermiddelen zoals Zyrtec (tegen allergie), Nootropil (tegen duizeligheid) of Keppra (tegen epilepsie) uit de proefbuisjes kwamen, ligt al lang achter de rug. UCB’s huidige blockbusters Cimzia (ontstekingsziektes), Vimpat (epilepsie) en Neupro (ziekte van Parkinson) zijn afkomstig van overnames. Maar ook die gaan niet eeuwig mee. De rechten van Cimzia, goed voor een derde van de omzet, vervallen op de belangrijke Amerikaanse markt in 2024. Bovendien zijn er kapers op de kust: een nieuwe generatie reumamiddelen zoals filgotinib van Galapagos (+2,6%, 141,65 euro).

De prijs is geen beletsel. UCB financiert de deal voor 80 à 90 procent via leningen, waardoor de schuldgraad stijgt naar maximaal 2 keer de ebitda. Als UCB in het vierde kwartaal van dit jaar ook nog positieve testresultaten kan voorleggen van bimekizumab tegen psoriasis, ligt een herontdekking van het aandeel voor de hand.

Wie overweegt in UCB te investeren, kan ook bij Tubize (+3,9%, 58,70 euro) terecht, dat 35 procent van UCB controleert. Via de familiale monoholding kunt u UCB in ‘solden’ kopen, want ze noteert met een historisch hoge korting van 38 procent. Het dividendrendement ligt lager dan bij UCB, omdat Tubize minder uitkeert dan het zelf van UCB ontvangt om de schulden te kunnen verminderen. Tubize koopt al een tijd geen UCB-aandelen meer bij. Als het dat beleid voortzet, zijn de schulden binnen anderhalf à twee jaar weggewerkt. Vanaf dan kan het dividendrendement snel boven dat van UCB uittorenen.

Iedereen op waterstof

Wie centen heeft, kan ook investeren in nieuwe, beloftevolle technologie en op die manier nieuwe inkomstenbronnen aanboren. Dat tonen Colruyt (-0,9%, 49,77 euro) en Fluxys Belgium (+2,5%, 28,40 euro). Beide overwegen 25 miljoen euro te investeren in een waterstoffabriek in de haven van Zeebrugge of die van Antwerpen. Waterstof kan uitgroeien tot de energie van de toekomst. Motoren op waterstof stoten gewoon water uit. Weg dus met de uitstoot van broeikasgassen of fijnstof.

Tot daar de propere theorie. Want om waterstof te maken is elektrolyse nodig, een procedé dat zelf veel energie vergt. Tot nu kwam die energie van aardgascentrales, die veel broeikasgassen de lucht in stoten. Colruyt en Fluxys willen de energie halen van windmolens, waardoor zowel de productie als het eindproduct groen wordt. Het waterstof zal trouwens niet dienen voor de schaarse auto’s die ermee rondrijden. Het enige station waar u het goedje kunt tanken, staat bij Colruyt in Halle en dient vooral om de vorklifttrucks van de warenhuisketen te bedienen. De nieuwe fabriek zal het waterstof als groen gas in ons aardgasnet pompen, of zal het aan grote industriële gebruikers leveren. Omdat we de Anuna’s en Greta’s van deze wereld niet helemaal ongenegen zijn, raden wij Colruyt en Fluxys aan de fabriek snel te bouwen. Misschien levert ze niet meteen centen op, maar wel de knowhow om er op lange termijn iets mee te verdienen.