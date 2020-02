Rechtbank: 'Niet te veel kaderleden bij Janssen Pharmaceutica'

De arbeidsrechtbank van Turnhout heeft de vakbonden bij Janssen in het ongelijk gesteld in een procedure tegen het bedrijf. De bonden laten weten de strijd te zullen voortzetten.

Janssen in Beerse zou bewust zoveel mogelijk kaderfuncties creëren omdat die niet onder de syndicale bijstand en de cao's vallen. Dat klaagden de vakbonden aan in een procedure voor de arbeidsrechtbank van Turnhout. Maar die heeft vrijdag de eis van de bonden in de procedure ongegrond verklaard.

Het aandeel kaderleden bij het bedrijf steeg de voorbije vijftien jaar van 30 procent tot bijna 60 procent van het personeel, of 2.792 van de ongeveer 4.900 medewerkers. Janssen beschouwt 1.701 verschillende functies als kader, waarvan er 1.338 geschrapt moeten worden, vinden ABVV, ACV en ACLVB. De bonden nemen het niet dat hun zeggenschap daardoor beperkt wordt.

Geen leiding

Maar Janssen Pharmaceutica kon volgens de rechtbank voldoende aantonen dat het bij alle 1.701 functies gaat om 'hogere functies', met uitzondering van het profiel Stagiair Industrie Apotheker waarvan het bedrijf zelf al de schrapping vroeg. 'Gelet op de aard van de activiteiten - de ontwikkeling van geneesmiddelen - kan worden aanvaard dat een groot aantal wetenschappers, IT-specialisten en veiligheids- en kwaliteitsbewakingsfuncties 'hogere functies' zijn', staat in het vonnis. De aard van de prestaties toont dat aan, ook al geven ze geen leiding aan ondergeschikten, klinkt het.

De rechtbank voegde toe dat ze zich bewust is van de bijzondere positie van het kaderpersoneel in de context van de collectieve arbeidsverhoudingen, maar gaf aan dat ze niet in de positie is daar iets aan te veranderen.

Sociaal overleg

Janssen Pharmaceutica reageert tevreden op de uitspraak. Het vindt het naar eigen zeggen jammer dat het tot een rechtszaak moest komen. 'Maar we blijven sterk geloven in het constructief overleg dat we in het verleden met de vakorganisaties hebben uitgebouwd. We willen snel de draad weer oppikken', zegt woordvoerder Tim De Kegel.