Rechter decimeert miljardenboete voor Janssen Pharma

De boete werd in oktober door een volksjury opgelegd aan Johnson & Johnson. Volgens de jury had het bedrijf de bijwerkingen van zijn middel Risperdal onvoldoende duidelijk gemaakt. Het antipsychotische geneesmiddel bevorderde de borstontwikkeling bij mannen. Een Amerikaanse man die door het middel borsten had ontwikkeld had tegen het bedrijf klacht ingediend.

Risperdal werd in de jaren 80 ontdekt en op punt gesteld in ons land, in de labo's van Janssen Pharmaceutica in Beerse. Stef Heylen, de huidige topman van Janssen Pharmaceutica in België, stuurde destijds de wereldwijde klinische ontwikkeling van het medicijn aan. De manier waarop de marketingmachine achter het medicijn draaide, viel evenwel buiten zijn bevoegdheden.