Rechter veegt reuzenboete voor farmagroep Janssen van tafel

De uitspraak is, behalve een financiële meevaller, ook een opsteker voor het imago van de farmareus. J&J werd in augustus 2019, na een wekenlang proces, mee verantwoordelijk gehouden voor het grootschalige misbruik van opiaten. Dat zijn pijnstillers die een verslavend, opiumachtig bestanddeel bevatten.

De rechter oordeelde toen dat het bedrijf ‘foutieve en gevaarlijke’ marketingcampagnes had gevoerd om de pijnstillers aan de man te brengen. Hoewel ze alleen op voorschrift verkrijgbaar waren, werden opiaten in de VS jarenlang misbruikt als genotsmiddelen. In 20 jaar liet naar schatting bijna een half miljoen Amerikanen het leven door een overdosis.

De rechter Thad Balkman legde het farmabedrijf een boete van 572 miljoen dollar op, die enkele maanden later werd teruggebracht tot 465 miljoen dollar. Ook dat bedrag moet J&J niet langer betalen. Het hoogste rechtscollege van Oklahoma oordeelde dinsdag dat Balkman zijn veroordeling had gebaseerd op een foute interpretatie van een lokale wet op openbare overlast.

Openbare overlast

De zaak in Oklahoma werd met aandacht gevolgd omdat het de eerste keer was dat een farmabedrijf veroordeeld werd op basis van zo’n overlastwet. Dat gaf openbare aanklagers de mogelijkheid om bedrijven aan te pakken op basis van de beschuldiging dat ze misleidende reclame hadden gemaakt voor hun middelen. Als zo’n overlastwet niet ingeroepen kan worden, wordt het veel moeilijker om bedrijven te laten veroordelen. De aanklagers moeten dan bewijzen dat de bedrijven individuele artsen hebben overhaald om de middelen voor te schrijven.

Het is de tweede overwinning in korte tijd voor de farmaceutische industrie. Vorige week haalden J&J, Teva en andere medicijnfabrikanten gelijk in een rechtszaak die was aangespannen door vier gemeenten in Californië. Ook daar beweerden de klagers dat de bedrijven een volksgezondheidscrisis hadden veroorzaakt door misleidende reclamecampagnes. Ze beriepen zich op een staatswet rond het veroorzaken van openbare overlast. Rechter Peter Wilson oordeelde dat de gemeenten hun beschuldigingen niet konden hard maken.