Rechter verwijst afgekochte immuniteit van farmafamilie naar prullenmand

Farmafamilie Sackler - de mensen achter de extreem verslavende pijnstiller OxyContin - is dan toch niet levenslang beschermd tegen juridische vervolging. Een federale rechter verwijst de deal die de Sacklers daarover sloten naar de prullenmand.

De Sacklers zijn de familie achter het omstreden farmabedrijf Purdue Pharma. Dat werd groot met één medicijn: pijnstiller OxyContin. Dat extreem verslavende geneesmiddel wordt aangewezen als één van de grote schuldigen in de opioïdencrisis die vooral in de VS volop woedt.

Hoewel de Sacklers wisten dat het middel verslavend en zeer schadelijk was, beweerde Purdue Pharma steevast het tegendeel en zette het controversiële marketingtechnieken in om de verkoop net aan te wakkeren.

Rechtzaken

Maar naarmate de verkoop van opioïden meer de lucht in schoot eind jaren '90, vielen er ook steeds meer slachtoffers. De voorbije twintig jaar vielen er naar schatting 500.000 slachtoffers als gevolg van een opioïdenverslaving.

Naarmate meer duidelijk werd welke kwalijke rol Purdue Pharma had gespeeld in die crisis, begon het ook rechtzaken te regenen. Op een bepaald moment had het familiebedrijf maar liefst 3.000 klachten aan het been.

Eerder dit jaar troffen de Sacklers een miljardenschikking om die juridische disputen te regelen. Daarbij betaalde Purdue Pharma 4,5 miljard dollar uit aan nabestaanden en ging het bedrijf via een Chapter 11-herstructurering op in een nieuwe entiteit die zich zou inzetten in de strijd tegen opioïdenverslaving.

Gepluimde kip

De regeling was echter ook controversieel, omdat ze wettelijke vrijwaring omvatte die alle Sacklers ook persoonlijk tot het einde der tijden beschermt tegen mogelijke burgerlijke rechtszaken in verband met opioïden. De Sacklers konden die eis stellen, omdat ze persoonlijk geld op tafel legden in de schikking.

Dat ze dat persoonlijk geld op tafel legden, was echter maar nodig omdat de familie sinds 2007 systematisch de cash uit Purdue Pharma sluisde om het persoonlijke vermogen veilig te stellen. De familie liet daarbij hun bedrijf als gepluimde kip achter, die op zichzelf niet in staat was slachtoffers te vergoeden en dus wel in bankroet moest gaan.

500.000 slachtoffers De opioïdencrisis eiste de voorbije 20 jaar naar schatting 500.000 levens in de VS.

Verschillende staten vonden het niet kunnen dat de miljarden die de Sacklers uit Purdue sleepten via de immiuniteitsregeling buiten schot bleven, en gingen in beroep. Een federale rechter in New York verwijst dat deel van de schikking nu naar de prullenmand. Volgens rechter Colleen McMahon is een rechtbank die over een chapter 11-bankroetregeling moet oordelen niet bevoegd om zo'n regelingen goed te keuren.