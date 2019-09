Rechtszaken duwen pijnstillermaker Purdue naar faillissement

Die verwachting hebben de procureurs-generaal van de staten Tennessee en North Carolina uitgesproken tegenover Amerikaanse media. Volgens hen zijn de gesprekken over een omvangrijke schikking inzake de opiatencrisis in de Verenigde Staten vastgelopen.

Purdue, de maker van de zeer sterke pijnstiller OxyContin, probeert al een tijdje tot een schikking te komen in meer dan 2.000 rechtszaken. De farmagigant zou daar 10 tot 12 miljard dollar mee kwijt zijn. Maar volgens de twee justitiekopstukken konden Purdue en de eigenaarsfamilie Sackler niet genoeg zekerheid bieden dat dat geld ook werkelijk beschikbaar zou zijn. De Sacklers waren ook bereid de controle over het bedrijf op te geven.

De procureurs-generaal zijn daarom begonnen met de voorbereidingen voor een faillissement. 'We willen zeker stellen dat de Sacklers, Purdue en andere farmaciebedrijven betalen voor afkickbehandelingen en andere oplossingen voor de puinhoop die ze volgens ons hebben aangericht', schrijven de twee procureurs-generaal.

In de VS sterven elke dag 130 mensen door een overdosis van een morfine-achtige pijnstiller. OxyContin wordt gezien als het medicijn waar de Amerikaanse verslavingscrisis mee begonnen is. De rechtszaken tegen Purdue zijn onder meer aangespannen door steden, ziekenhuizen, vakbonden en Indianenstammen. Ook tegen andere farmaceuten lopen dergelijke processen.