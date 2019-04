Recordaantal Belgen heeft huidkanker

Jaarlijks krijgen net geen 39.000 Belgen te horen dat ze huidkanker hebben. Het aantal stijgt jaar na jaar. Vooral omdat mensen zich onvoldoende beschermen tegen de zon, maar ook omdat ze gewoon nalaten een arts te raadplegen.

Het aantal mensen met huidkanker is tussen 2004 en 2012 met 342 procent toegenomen. Daarmee is huidkanker de vorm van kanker die het snelst stijgt in ons land, en meteen ook de vaakst voorkomende kanker. In 2018 stelden artsen bijna 39.000 huidkankers vast, waarvan 3.000 melanomen, of de ergste en meest dodelijke vorm van huidkanker.

'Het aantal mensen met huidkanker stijgt angstaanjagend, maar het goede nieuws is dat steeds meer Belgen alert zijn en sneller naar de dermatoloog stappen wanneer ze een vlekje hebben ontdekt. In 2001 kwam de helft van mijn patiënten te laat en moest ik een melanoom vaststellen, waardoor de overlevingskans klein was. Nu is dat nog maar een patiënt op de acht', zegt dokter Thomas Maselis, voorzitter van Euromelanoma.

De organisatie Euromelanoma, gedragen door huidartsen in 33 landen, lanceert jaarlijks een campagne om mensen aan te zetten zich te laten controleren op huidkanker. De insteek van dit jaar? Ontkenning. Een wereldwijd onderzoek bij 1.300 dermatologen heeft aangetoond dat veel mensen wel weten dat ze zich beter bij een arts zouden melden omdat ze een bruin vlekje hebben, maar ze schuiven dat steeds voor zich uit.

'1 op de 2 stelt een bezoekje aan de dokter 3 tot 6 maanden uit, terwijl volgens wetenschappelijk onderzoek het risico op een melanoom met 41 procent stijgt na 4 maanden', duidt Maselis.

6% Huidkanker De grootste boosdoener is de zon en dat weten de meeste mensen wel, maar toch beschermt slechts 6 procent van de Belgen zich het hele jaar door.

Meer nog, de meeste mensen weten ook dat de zon de grootste boosdoener is, maar beschermen zich toch niet. Zo beschermt amper 6 procent van de Belgen zich het hele jaar door. Wereldwijd is dat 18 procent.

Huidkanker kan in de meeste gevallen goed worden behandeld als de arts er vroeg bij zijn. Enkel melanomen, of de dikkere huidvlekjes zeg maar, zaaien snel uit en zijn daarom zeer snel levensbedreigend. Maselis: 'Al zijn ook hier de overlevingskansen de jongste jaren toegenomen dankzij immuuntherapie, een nieuwe vorm van behandeling. Maar immuuntherapie is bijzonder duur. 120.000 euro per patiënt en per behandeling.'

Melanoom

Jaarlijks sterven 450 Belgen door een melanoom. 'Op tijd zijn is dus enorm belangrijk', benadrukt Maselis. Hij geeft nog aan dat de doelgroep die in de grootste ontkenning leef oudere mannen zijn. 'Die denken dat een vlekje geen kwaad kan en negeren het. Wanneer ze dan toch bij de dokter aankloppen, is het vaak al te laat', stelt Maselis.

Euromelanoma werkt aan een technologie, een app die foto's neemt en vergelijkt, die het mogelijk zal maken vlekjes zelf te screenen. Maselis: 'De app bestaat, maar voorlopig is die niet betrouwbaar genoeg. Er wordt verder aan gewerkt. We hopen er volgend jaar echt mee te kunnen uitpakken.'