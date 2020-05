Rel over eerste Sanofi-vaccins bijgelegd

Het zat er even bovenarms op toen Paul Hudson, de CEO van de Franse farmagigant Sanofi, woensdag suggereerde dat de Amerikanen als eersten over het coronavaccin zouden kunnen beschikken, als dat er is. Onder druk van Europa en de Franse regering stuurde hij zijn communicatie bij.

Het ziet ernaar uit dat de wetenschappelijke race naar een vaccin tegen corona kan uitmonden in een geopolitiek steekspel over welk land zijn burgers als eerste kan vaccineren. Paul Hudson, de CEO van de Franse vaccinontwikkelaar Sanofi, suggereerde woensdag in een interview met Bloomberg dat de VS als eerste land ter wereld een vaccin zouden krijgen, zodra de ontwikkeling succesvol is afgerond. De Verenigde Staten zouden voorrang krijgen omdat het land als eerste het vaccinonderzoek van Sanofi financierde. 'De overheid van de VS heeft het risico genomen met haar investering', zei Hudson

Europa moet meer moeite doen om bescherming te vinden tegen het coronavirus. Paul Hudson CEO Sanofi

De uitspraken leidden tot een heftige reactie van de Franse regering. 'Het zou onaanvaardbaar zijn als een of ander land voorrang zou krijgen om financiële redenen', klonk het. Al snel preciseerde Sanofi dat het enkel gaat om de dosissen die in de fabriek in de VS zouden worden geproduceerd. Later volgde het statement dat een coronavaccin 'universeel moet zijn'. Maar Hudson voegde eraan toe dat Europa meer moeite moet doen om bescherming te vinden tegen het coronavirus.

Sanofi is een van de grotere spelers onder de tientallen farmaceutische bedrijven die op zoek zijn naar een coronavaccin. Het werkt daarbij samen met het Britse GSK, dat ook een belangrijke vestiging heeft in ons land. Sanofi werkt ook samen met het Barda, een bureau dat van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid afhangt, en met de Amerikaanse biotechbedrijf Translate Bio.