'Remdesivir heeft geen impact op overlevingskansen Covid-19-patiënten'

Remdesivir, de virusremmer van Gilead, heeft volgens een nieuwe, langverwachte studie - uitgevoerd door de World Health Organisation - amper impact op de overlevingskansen van Covid-19-patiënten.

Bij de studie kregen 2.750 patiënten die in het ziekenhuis aan de beademing lagen, het middel van Gilead gedurende tien dagen toegediend. Na analyse van de resultaten blijkt dat het middel amper effect heeft op de mortaliteit.

Er werd reikhalzend naar de studie uitgekeken omdat het de eerste is die het effect op de overlevingskansen in kaart brengt. De WHO, die de studie opzette, spreekt over 'ontgoochelende' resultaten.

Twijfels

Gilead gaat meteen in meteen in het verweer en merkt op dat de resultaten nog geen peer review hebben ondergaan en nog niet in een vaktijdschrift zijn verschenen.

Dat de WHO-studie ook signaleert dat remdesivir zelfs geen impact heeft op het aantal dagen dat patiënten in het ziekenhuis verblijven, pareert Gilead met de verwijzing naar een eigen 'robuuste' studie die wel in een tijdschrift is verschenen.

Die toonde aan dat patiënten al na gemiddeld 10 in plaats van 15 dagen het ziekenhuis konden verlaten. CEO Daniel O'Day noemde het middel zelfs de 'goudstandaard' voor de behandeling tegen corona.

Europa

Remdesivir kreeg in de VS en Europa al groen licht als virusremmer. De prijs voor een behandeling werd vastgelegd op zowat 2.300 dollar.

De Europese Commissie legde onlangs via een deal met Gilead de hand op 500.000 behandelingen voor gehospitaliseerde Covid-19-patiënten.