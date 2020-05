'Remdesivir heeft grootste effect bij niet-beademde patiënten'

De kandidaat-virusremmer van de Amerikaanse farmareus Gilead Sciences slaat het best aan bij gehospitaliseerde patiënten die geen beademing kregen.

Remdesivir, de kandidaat-coronavirusremmer van de Amerikaanse farmareus Gilead Sciences, heeft het grootste effect op gehospitaliseerde patiënten die extra zuurstof nodig hadden, maar geen mechanische beademing kregen.

Dat besluit een voorlopig rapport in het vakblad New England Journal of Medecine (NEJM) op basis van een klinische studie van de Amerikaanse overheidsorganisatie National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). Die vergeleek het effect van het intraveneuze ziekenhuisgebruik van remdesivir met een placebo bij 1.063 patiënten in de Verenigde Staten, Europa en Azië.

7,1 procent Sterftegraad De sterftegraad bij de remdesivirgroep lag op 7,1 procent na twee weken, terwijl die bij de placebogroep 11,9 procent bedroeg.

Het hoofddoel van de studie, die van 21 februari tot 19 april liep, was de impact van remdesivir op de hersteltijd na te gaan. Gemiddeld bleken patiënten die remdesivir kregen vier dagen sneller te herstellen (na elf dagen) dan de groep die een placebo kreeg (na 15 dagen).

De sterftegraad bij de remdesivirgroep lag op 7,1 procent na twee weken, terwijl die bij de placebogroep 11,9 procent bedroeg. Maar het rapport, dat nog geen volledige conclusies trekt, benadrukt dat die numerieke verschillen te klein zijn om statistisch significant te zijn.

Beter in vroeg stadium

'De NEJM-bevindingen stelden de grootste voordelen van remdesivir vast bij patiënten die extra zuurstof nodig hadden, maar niet mechanisch beademd moesten worden', zegt Merdad Parsey, chief medical officer van Gilead, op de bedrijfswebsite. Dat lijkt erop te wijzen dat remdesivir als virusremmer beter aanslaat in een vroeg stadium van Covid-19.

De Amerikaanse farmareus verwacht binnenkort ook de resultaten van zijn eigen klinische studie met de codenaam SIMPLE. Een eerste fase-3-studie bij gelijkaardige patiënten zoals die in de NIAID-studie, waarbij geen controlegroep wordt gebruikt, gaat na of een vijfdaagse toediening even effectief is als een tiendaagse. De resultaten van een andere fase-3-studie, bij minder zieke patiënten die geen extra zuurstof moeten krijgen, verwacht Gilead eind deze week.

Gilead, bij ons bekend als partner van het Mechelse biotechbedrijf Galapagos, wou remdesivir oorspronkelijk als ebolamedicijn ontwikkelen, maar daarvoor is het onvoldoende werkzaam. Nu hoopt het dat het middel, na beloftevolle invitroresultaten, het reproductiesysteem van het SARS-CoV-2-virus in het menselijk lichaam kan lamleggen.

De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA gaf op 1 mei zijn toestemming voor het noodgebruik ('emergency use') van remdesivir bij ernstig zieke, gehospitaliseerde volwassenen en kinderen in de Verenigde Staten. Het middel werd goedgekeurd in Japan. De Europese geneesmiddelenautoriteit EMA, die zich buigt over een versnelde beoordeling, spreekt zich binnenkort uit.

Combinatiestudies