Resistente bacteriën krijgen vrij spel

Farmabedrijven ontwikkelen te weinig innovatieve medicijnen die de strijd kunnen aangaan tegen de steeds grotere groep van resistente bacteriën. Dat stelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een rapport.

Vorig jaar waren vijftig antibiotica en tien (gedeeltelijke) biologische alternatieven in ontwikkeling. Slechts 15 van die producten richten zich op bacteriën die volgens de WHO een acute bedreiging vormen en waarvoor de huidige generatie antibiotica geen oplossing meer biedt.

Op basis van eerdere data is de verwachting dat slechts drie medicijnen uit fase 1 effectief doorstromen tot bij de consument. Het kan ook nog jaren duren voor ze de op de markt komen.

De WHO roept de farma-industrie op om met krachtige, innovatieve oplossingen te komen. Maar de oproep komt op een moment dat steeds meer farmabedrijven uit de markt van antibiotica stappen. Zo zet ook farmareus GSK de productie van zijn geneesmiddel Clamoxyl – werkzame stof: amoxilline, het meest gebruikte antibioticum ter wereld – stop

De reden ligt volgens de WHO bij het verdienmodel. De zoektocht naar nieuwe antibiotica kost miljarden. Tegelijk worden de geneesmiddelen minder vaak voorgeschreven om te voorkomen dat bacteriën resistent worden tegen de nieuwe middelen. De WHO ziet een oplossing in een sterkere samenwerking tussen de Europese lidstaten bij de financiering van geneesmiddelen.