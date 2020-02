Reumamiddel stuwt omzet UCB

Stermiddel Cimzia moet tegen 2024 2 miljard omzet draaien. Het onderzoek naar de middelen die later dit decennium de opvolging moeten verzekeren weegt wel tijdelijk op de winstmarge.

Eén van de 'oudere' blockbusters van UCB, het reumamiddel Cimzia, stuwt de groei en goeie resultaten van het Belgische biofarmabedrijf, zo blijkt donderdag uit de jaarresultaten.

De verkopen stegen vorig jaar 18 procent naar 1,71 miljard euro, 35 procent van de groepsomzet. Cimzia is al goed voor 35 procent van de omzet. Nog belangrijker: er zit volgens UCB nog rek op. De groep verhoogt de verwachte piekverkoop tot 2 miljard euro tegen 2024. Eerder lag de lat op 1,7 miljard, een cijfer dat over 2019 dus al bereikt is.

Dankzij Cimzia en ook het epilepsiemiddel Vimpat (verwachte piekverkoop van 1,5 miljard euro tegen 2022) bleek 2019 een boerenjaar voor UCB, dat vorige maand al aangaf dat de resultaten beter dan verwacht zouden zijn.

De omzet klokt af op 4,91 miljard euro, ofwel 6 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is iets beter dan de 4,87 miljard euro die analisten verwachtten en goed voor een winstmarge van 29 procent. De bruto bedrijfswinst (rebitda) klom 2 procent tot 1,43 miljard euro. Dat is minder dan de 6 procent groei bovenaan de resultatenrekening.

Kosten

De reden is de beloftevolle pijplijn van de groep, met verschillende producten in een vergevorderde onderzoeksfase. Dit na positieve onderzoeksresultaten voor onder meer rozanolixizumab, een potentieel middel tegen de zeldzame spierziekte myasthenia gravis, en bimekizumab, een middel tegen ochtendstijfheid. Daarnaast mocht UCB in 'tweede zit' osteoporosemiddel Evenity op de cruciale Amerikaanse markt lanceren.

+10% Koken kost geld UCB dreef de uitgaven voor onderzoek vorig jaar met 10 procent op tot 1,27 miljard euro

UCB mikt op zes of zeven nieuwe medicijnen tegen 2025, waardoor de opvolgers voor de goed scorende 'oudjes' Cimzia en Vimpat, waarvan de patenten tussen 2022 en 2024 verstrijken, lijken klaar te staan om het estafettestokje later dit decennium van Cimzia en Vimpat over te nemen.

Allemaal goed nieuws, maar die pijplijn jaagt op korte termijn wel de kosten hoger. Over 2019 stegen de marketingkosten 15 procent naar 1,1 miljard euro, de onderzoekskosten - hoe verder het onderzoek staat, hoe groter en duurder de klinische tests - gingen 10 procent hoger naar 1,27 miljard euro. Daarom dat de winst geen gelijke tred houdt met de omzet.

Netto daalde de winst zelfs 1 procent naar 792 miljoen euro of 4,23 euro per aandeel. Dit vooral door een herstructureringslast van 50 miljoen om de 'Europese organisatie te stroomlijnen'. Exclusief die reorganisatie stijgt de courante nettowinst 9 procent naar 5,20 euro per aandeel. Het dividend stijgt - traditiegetrouw - licht, met 2 procent, naar 1,24 euro per aandeel.