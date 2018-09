Reumatest duwt Galapagos-aandeel voor het eerst over de 100 euro

Galapagos en zijn Amerikaanse partner Gilead hebben dinsdagavond laat de langverwachte resultaten bekend gemaakt van een onderzoek met het medicijn in ontwikkeling filgotinib. Uit de studie met wereldwijd 3.000 patiënten blijkt dat filgotinib efficiënt genoeg was voor de behandeling van reuma. Alle belangrijke onderzoeksdoelen werden behaald, laat het biotechnologiebedrijf dinsdagavond weten in een persbericht.