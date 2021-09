Richard Sackler, de farmatelg achter de Amerikaanse verslavingscrisis

Richard Sackler en zijn familie krijgen een levenslange bescherming tegen aansprakelijkheid voor hun rol in de opiatencrisis in de VS. In ruil wordt hun farmabedrijf Purdue Pharma ontbonden.

Een half miljoen slachtoffers. Dat is de tol die de opiatencrisis in de Verenigde Staten de voorbije twintig jaar geëist heeft. 4,5 miljard dollar. Dat is de prijs die Purdue Pharma, het bedrijf dat wordt beschouwd als de grote schuldige van die crisis, moet betalen om zijn verantwoordelijkheid af te kopen.

De essentie Het Amerikaanse farmabedrijf Purdue wordt ontbonden en moet een schikking van 4,5 miljard dollar betalen.

Het bedrijf van de miljardairsfamilie Sackler stond terecht voor zijn rol in de opiatencrisis in de VS.

Door zijn agressieve marketingcampagnes voor het verslavende middel OxyContin geldt het bedrijf als een van de schuldigen in de grootste gezondheidscrisis ooit in de VS.

Opiaten zijn de verzamelnaam voor een reeks krachtige en daarom erg verslavende pijnstillers die hardnekkig aanwezig zijn in de Amerikaanse samenleving. Daar heeft Purdue een onmiskenbare rol in gespeeld, oordeelde een rechter donderdag. 'Het is duidelijk dat de oneerlijke marketing van het bedrijf heeft bijgedragen aan de verslavingscrisis, die elke hoek van het land heeft geraakt.' Wat in de jaren 90 begon met een marketingoffensief van Purdue, ontspoorde tot een gezondheidscrisis met ruim 2 miljoen verslaafden.

Achter de reclamepraatjes van Purdue school de familie Sackler, een Amerikaans miljardairsgeslacht dat zijn imperium - en reputatie - bouwde op één medicijn: het controversiële OxyContin. In 'The Empire of Pain', een boek dat volledig gewijd is aan de Sacklers en hun bedrijf, maakt onderzoeksjournalist Patrick Radden Keefe duidelijk hoe groot de rol van Richard Sackler daarin was.

Richard Sackler is de oudste zoon van Raymond Sackler, een van de drie boers die het familiebedrijf in de jaren 50 oprichtten. In 1971 ging hij als 26-jarige aan de slag als assistent van zijn vader, later werd hij directeur marketing. In die positie slaagde Sackler erin om oxycodon - het chemische neefje van morfine, dubbel zo sterk en minstens even verslavend - op de markt te krijgen onder de merknaam OxyContin.

Omdat morfine geen al te beste naam had, nam Sackler meerdere dokters in dienst die de zorgen over hoe verslavend het middel was moesten temperen. Dankzij rapporten met nooit bewezen medische claims raakte OxyContin goedgekeurd door de Amerikaanse gezondheidsautoriteit FDA, het startschot voor een gigantische reclamecampagne bij Purdue. In ruil voor dikke premies moest een verkoopteam de dokters ervan overtuigen dat OxyContin veilig voor te schrijven was. Met resultaat: in vijf jaar draaide het medicijn een jaaromzet van 1 miljard dollar, goed voor 80 procent van de omzet van de groep.

Juridische immuniteit

Terwijl de Sacklers 14 miljard dollar verdienden aan hun pillen, raakten miljoenen Amerikanen eraan verslaafd. Vaak is OxyContin een opstapje naar zwaardere drugs, zoals heroïne. Sackler beweert bij hoog en bij laag dat zijn familie en bedrijf geen schuld treft. Keer op keer legt hij de verantwoordelijkheid bij de opiatengebruikers zelf. Het Purdue-personeel moest mee in dat narratief. ‘We moeten op alle mogelijke manieren de nadruk leggen op de misbruikers. Zij zijn de boosdoeners en het probleem. Het zijn roekeloze criminelen’, zei Sackler - inmiddels zelf de grote baas bij Purdue - in 2001 in een interne e-mail.

We moeten op alle mogelijke manieren de nadruk leggen op de misbruikers. Zij zijn de boosdoeners en het probleem. Het zijn roekeloze criminelen. Richard Sackler Topman van Purdue Pharma in 2001

En ook nu - voor het eerst publiekelijk - blijft Sackler die lijn verdedigen tijdens urenlange hoorzittingen over de rol van Purdue in de crisis. Hij weigerde verantwoordelijkheid op te nemen, maar bevestigde wel zijn operationele betrokkenheid bij de opmars van OxyContin. Hij erkende ook dat hogere dosissen opioïden konden leiden tot grotere winsten voor het bedrijf.