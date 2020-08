‘Nu vaccindeals sluiten is als fietsen bestellen waarvan je niet weet of die twee wielen hebben’

Miljardendeals van rijke landen met vaccinontwikkelaars wekken de indruk dat er straks niets overblijft voor arme landen. ‘Maar dat strookt niet met de realiteit’, zegt de Belgische expert Luc Debruyne.

Het regent miljardeninvesteringen van rijke landen om grote hoeveelheden van kandidaat-Covid-19-vaccins voor de eigen bevolking te reserveren, hoewel die nog in ontwikkeling zijn. De Verenigde Staten kondigden net een recordinvestering van 2,1 miljard dollar aan in de verdere ontwikkeling en productie van een vaccin van de Britse en Franse farmareuzen GlaxoSmithKline (GSK) en Sanofi. In ruil weet het land zich zeker van 100 miljoen dosissen en geniet het een optie om er nog eens 500 miljoen bij te doen op langere termijn.

Het is niet de enige welgestelde natie die jaagt op vaccins. In totaal kochten de VS, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en Japan al ongeveer 1,3 miljard vaccindosissen, leren data van de Londense firma Airfinity die het persagentschap Bloomberg inkeek. Als je daar opties op extra dosissen en op til zijnde deals bijtelt, zouden er nog eens zo’n 1,5 miljard bijkomen.

‘Bilaterale deals tussen rijke landen en één vaccinontwikkelaar houden risico’s in’, zegt de Belgische expert Luc Debruyne. Hij werkte 27 jaar voor GSK, waarvan 5 jaar als CEO van de belangrijke vaccindivisie. ‘Je weet niet of het vaccin er komt. Het is zoals fietsen bestellen terwijl je nog niet weet of die twee wielen hebben en wanneer en hoeveel er geleverd worden.’

De VS stoppen hun eieren niet in één mand en investeerden onder de vlag Operatie Warp Speed meer dan 10 miljard dollar in de ontwikkeling en risicoproductie (het gaat om experimentele vaccins, red.) van verschillende kandidaat-vaccins. In ruil leggen ze al de hand op zo veel mogelijk dosissen. ‘Het positieve is dat de hele wereld mee profiteert van die investeringen, omdat ze de ontwikkeling van de vaccins ongezien versnellen’, zegt Debruyne.

Hij is vol lof voor de vaccinaanpak van ons land, dat aanhaakt bij de trein van de Europese Commissie. Die onderhandelt voor de 27 lidstaten met producenten. ‘Anders moesten we als klein landje opboksen tegen reuzen’, zegt Debruyne. De Europese Commissie liet eind juli verstaan 300 miljoen vaccindosissen gereserveerd te hebben bij de Franse farmareus Sanofi. De Belgische poot van GSK, waarmee Sanofi samenwerkt, zal een hoofdrol spelen in de productie.

Lege handen?

Door de vaccindeals van rijke landen met ontwikkelaars groeit intussen de onrust dat ze alle beschikbare dosissen monopoliseren en minder kapitaalkrachtige landen met lege handen achterblijven.

‘Dat strookt niet met de realiteit’, countert Debruyne. ‘Rijke landen beseffen dat er voor niemand een exit is zolang niet de hele wereld gevaccineerd is. Met alleen je eigen bevolking te vaccineren ben je niets. Ze investeren daarom, deels uit eigenbelang, ook in multilaterale initiatieven om vaccins toegankelijk te maken voor ontwikkelingslanden.’

Als strategisch adviseur van de internationale vaccincoalitie Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) heeft hij daar goed zicht op. Die organisatie krijgt middelen van overheden, farmabedrijven en liefdadigheidsinstellingen en investeert ook in de ontwikkeling en risicoproductie van een portfolio van negen kandidaat-vaccins, zoals dat van de universiteit van Oxford en AstraZeneca, van het Amerikaanse Moderna, het Duitse Curevac en het Chinese Sinovac.