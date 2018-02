Robotpil vervangt medicijninjecties

Google Ventures en enkele farmareuzen investeren 150 miljoen dollar in een technologie om medicijninjecties te vervangen: inslikbare prikpillen met een ballonnetje.

Vraag aan patiënten of ze liever een medicijn slikken of inspuiten en ze kiezen alleen voor het eerste. Probleem is dat biotechmedicijnen voor diabetes, reumatoïde artritis of andere chronische ziektes niet in pilvorm bestaan, en enkel werken zoals het moet als ze onderhuids of in de bloedbaan worden ingespoten. Het is meteen ook de reden waarom veel patiënten zich niet 100 procent houden aan de voorgeschreven therapie.

Google en co

Het Amerikaanse Rani Therapeutics ontwikkelde een technologie dat een grote doorbraak kan betekenen voor honderden miljoenen patiënten wereldwijd. Dat is ook enkele grootmachten in de sector niet ontgaan. Het bedrijf haalde de voorbije jaren al 100 miljoen dollar op bij onder andere Google Ventures, Astrazeneca en Novartis. Nu gooien het Ierse Shire, het Chinese biotechbedrijf GeneScience en enkele investeringsfondsen er nogmaals 53 miljoen dollar tegenaan.

De inslikbare prikpil van Rani Therapeutics

Het systeem dat Rani ontwikkelde zit vol spitstechnologie waarbij chemische reacties, een ballon en suikernaalden een cruciale rol spelen. Het medicijn zit in een capsule die dankzij een speciale coating beschermd is tegen maagzuur. Eens de maag voorbij breekt de coating in de dunne darm af waarna afbreekbare miniatuurnaalden (op basis van suiker) in de darmwand het medicijn pijnloos - de dunne darmwand heeft geen pijnzenuwen - injecteren.

Ballon

Om voldoende injectiekracht te hebben, bedachten ingenieurs het systeem van een ballon die wordt opgeblazen door een interne chemische reactie waarbij CO2 vrijkomt. 'Van dat ballonetje blijft dan een velletje over zoals dat van een tomaat dat op eenvoudige manier zijn weg naar buiten vindt', zei oprichter Mir Imran daar ooit over.

Imran, geboren in India, heeft er een indrukwekkende carrière opzitten en heeft meer dan 400 patenten op zijn naam staan. De voorbije 25 jaar stampte hij in Silicon Valley elk jaar een nieuw bedrijf uit de grond. 'Altijd met de bedoeling grote problemen op te lossen', zei hij. Rani Therapeutics is van plan dit jaar zijn robotpil in mensen te testen.