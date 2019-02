Roche betaalt ruim 4 miljard voor duurste medicijn ter wereld

Het bedrijf uit Philadelphia bestaat nog maar zes jaar, maar heeft al een therapie voor de erfelijke bloedziekte hemofilie in verregaande ontwikkeling. Er is ook Luxturna, een gentherapie die een erfelijke vorm van blindheid aanpakt. Het was de eerste gentherapie die het fiat kreeg van de Amerikaanse farmawaakhond FDA.

Met een kostprijs van 850.000 dollar (425.000 dollar per oog) is Luxturna het duurste medicijn ter wereld. De therapie voor hemofilie zou nog veel duurder uitvallen.

Forse overnamepremie

Met de overname transformeren de Zwitsers in één klap van achterblijver naar koploper in de bloeiende business van de gentherapie. Dat is een goede zet gezien de oude kankerbehandelingen uitdoven. Bovendien beschermen ze hun eigen middel tegen hemofilie Hemlibra, een therapie die 400.000 dollar per jaar kost.