Rode Duivel Thibaut Courtois stapt uit online-apotheek

Thibaut Courtois verkoopt zijn aandelen in de online apotheker Viata aan de Antwerpse autofamilie Moorkens. Viata mikt op verdere internationale expansie.

Als Rode Duivel Thibaut Courtois (27) zich blesseert, kan hij voortaan geen medicijnen meer bestellen bij zijn eigen apotheker. De Belgische keeper van Real Madrid heeft zijn aandelen in de Limburgse online apotheek Viata verkocht. Dat vernam De Tijd.

Viata werd in 2014 opgericht doorBenoit Van Huffel, Gianni De Gaspari en Kristien Vermeer. Die laatste baat in de Limburgse gemeente Bilzen een dorpsapotheek uit, waarvan Viata als officiële webshop fungeert.

Bij de oprichting overtuigden de drie ondernemers een aantal kennissen, onder wie de Bilzense keeper Courtois, om te investeren in hun bedrijf. Met meer dan 30.000 producten heeft Viata een veel groter gamma dan een klassieke apotheek. De online speler levert de medicijnen thuis of via de Pickup-afhaalpunten van de pakjesbezorger DPD.

Dankzij die online strategie zette Viata een jaarlijkse omzetgroei van 50 procent neer. Vorig jaar draaide het bedrijf naar verluidt een omzet van meer dan 10 miljoen euro, waarvan een aanzienlijk deel in het buitenland. Volgens de jaarrekening boekte Newcom Services, het bedrijf boven de webshop, vorig jaar een nettoverlies van 85.000 euro, al noteerde het in 2017 wel een nettowinst van 200.000 euro.

Alcopa

Viata (Newcom Services) √ Opgericht in 2014 √ Online verkoop vanmedische(niet-voorschriftplichtige) en paramedische producten voor particulieren in de EU. √ Hoofdzetel: Bilzen. √ Aandeelhouders: de drie oprichters (meerderheid) en de Antwerpse familieholding Alcopa (minderheid). √ Omzet: 10 miljoen euro √ Nettoverlies (2018): 85.000 euro.

Eind 2017 haalde Viata via crowdlending - waarbij particulieren geld konden lenen - in één dag tijd 500.000 euro op om verder te investeren in de internationale groei. Snel maakten de oprichters duidelijk dat ze op zoek waren naar een externe investeerder.

Dat werd Alcopa, de holding van de Antwerpse familie Moorkens. Alcopa, van oudsher bekend als invoerder en distributeur van auto’s, verwierf eerder dit jaar een ‘aanzienlijk minderheidsaandeel’ in Viata, bevestigt investeringsdirecteurLaurent Paul Van Steirtegem aan De Tijd. Alcopa is de laatste tijd bezig met een grote heroriëntatie, waarbij het zijn weinig rendabele autobusiness verkoopt en nieuwe activiteiten verwerft. ‘Viata is een online speler, maar past bij onze ervaring in distributie’, verklaartVan Steirtegem de nieuwe participatie.

De drie oprichters houden de meerderheid van Viata in handen. Alcopa stapte mee in een kapitaalverhoging en kocht alle private investeerders, onder wie Courtois, uit. De Antwerpse groep investeert zo 2,5 miljoen euro in het bedrijf. Daarnaast haalt Viata nog eens 1,3 miljoen op met een lening.

Het is onduidelijk welk aandeel de keeper in het bedrijf had en welke winst hij boekt. Het bedrag verbleekt wellicht bij de wedde van de Rode Duivel. Volgens mediaberichten verdient Courtois in Madrid een kleine 8 miljoen euro netto per jaar.

Viata is al actief in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Spanje via lokale websites, maar wil nu een stap verder gaan met eigen lokale vestigingen. ‘Binnen de vijf jaar willen we in vijf landen fysiek aanwezig zijn met een Viata-hub om dit de volgende vijf jaar nog eens te verdubbelen’, zegt mede-oprichter De Gaspari. Het bedrijf voert al gesprekken met mogelijke partners.