Rudi Mariën en Annie Vereecken zetten biochipontwikkelaar te koop

De Belgische techparel Pharmafluidics, waarvan onder meer Rudi Mariën en Annie Vereecken aandeelhouder zijn, gaat op zoek naar een partner. ‘We zitten op het kruispunt van chip- en biotechnologie, en zijn een van de motoren achter geneeskundig onderzoek.’

Pharmafluidics, een spin-off van de VUB, haalde al zowat 20 miljoen euro kapitaal op. Voor de investeerders is nu het moment gekomen om te cashen. Dat zijn onder meer PMV, FPIM, Rudi Mariën en Annie Vereecken. Die laatste twee maakten elk op zich carrière door de uitbouw van een laboratoriumgroep en ontpopten zich daarna als gulle geldschieters voor de Belgische biotechsector.

Om een versnelling hoger te schakelen heeft Pharmafluidics de zakenbank Rothschild aangesteld om de strategische opties te bekijken. ‘We kunnen zelfstandig blijven. Dan zullen we aan een bepaald tempo groeien, maar dat zal sneller gaan als we ingekapseld zijn in een internationale speler’, zegt CEO Johan Devenyns. Het bedrijf hoopt een deal in het derde kwartaal af te ronden.

We kunnen alleen verder, maar het zal sneller gaan als we ingekapseld zijn in een internationale speler. Johan Devenyns CEO Pharmafluidics

Pharmafluidics werkt op het kruispunt van chiptechnologie en biotechnologie, twee vakgebieden waarin ons land tot de wereldtop behoort. Het bedrijf ontwikkelde een nieuw soort chip waar geen elektriciteit maar vloeistoffen met biologische stalen - bloed, kankerweefsel, plasma, hersenvocht, … - doorstromen. In de chip worden duizenden componenten uit die stalen gescheiden waardoor onderzoekers ze heel gedetailleerd kunnen bestuderen.

Alzheimer

‘Onze technologie biedt een scherpe en zuivere loep’, klinkt het. De chips zijn onder meer al gebruikt om eigenschappen van het coronavirus te analyseren. En ze laten toe om mechanismes achter kanker, alzheimer of cardiovasculaire ziektes beter te begrijpen. Het voedingsbedrijf Nestlé ging ermee aan de slag om nieuwe voeding te koppelen aan onderzoek bij obesitas- en diabetespatiënten. Of je zou in hersenvocht proteïnen kunnen identificeren die een voorloper van alzheimer kunnen zijn. Van zodra nieuwe aanknopingspunten zijn gevonden, kan de zoektocht naar nieuwe diagnostica en geneesmiddelen beginnen.

We zitten in een markt waarin we een langdurige groei verwachten. Het is onze visie een motor achter die groei te zijn. Johan Devenyns CEO Pharmafluidics

Pharmafluidics werpt zich op als de ontbrekende schakel om het onderzoek naar het menselijk proteoom te versnellen. Het proteoom is het geheel aan proteïnen die de processen in ons lichaam regelen, of ontregelen. Na de ontrafeling van het menselijk genoom is dat de volgende grote uitdaging in de geneeskunde. ‘Het is een markt waarin we een langdurige groei verwachten. Het is onze visie een motor achter die groei te zijn.’

Het bedrijf zette zijn technologie vier jaar geleden in de markt, te beginnen in België. Intussen wordt die ook gebruikt bij grote farmabedrijven en in onderzoeksinstituten in onder meer Duitsland, Zwitserland en de VS.

Vorig jaar haalde het nog steeds verlieslatende Pharmafluidics 1,8 miljoen euro omzet. Voor dit jaar rekent het op een groeispurt tot 3 à 5 miljoen euro omzet dankzij de lancering van een tweede versie van zijn chip die verder geminiaturiseerd is. ‘Dat trekt de aandacht’, zegt voorzitter Michel Allé, die eerder ook voorzitter was van het Waalse biotechbedrijf Ogeda, dat voor 800 miljoen euro werd verkocht aan het Japanse Astellas.

Hoeveel hij nu met een verkoop denkt te halen, wil hij niet kwijt maar hij geeft wel een richting aan. ‘Voor jonge bedrijven met een baanbrekende technologie en groeivooruitzichten wordt in onze sector 20 keer of meer de omzet betaald.'