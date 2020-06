Ruim 1.000 euro voor Belgen die coronavaccin testen

De Duitse prof Gottfried Kremsner van het tropisch instituut aan de universiteit in Tübingen is betrokken bij een vaccinstudie van het biotechbedrijf CureVac.

Het Duitse biotechbedrijf CureVac is via het klinisch lab van het Gentse universitaire ziekenhuis begonnen met het testen van een vaccin op 168 proefpersonen. Binnenkort doet de Amerikaanse farmareus J&J er hetzelfde.

In het Universitair Ziekenhuis in Gent beginnen liefst twee proeven op mensen naar een potentieel vaccin tegen Covid-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt. Er is een test door CureVac, deels in handen van de Duitse staat, en een andere door het Amerikaanse Johnson&Johnson, moeder van het Belgische Janssen Pharmaceutica.

Veertigers en vijftigers

De proef door CureVac is officieel begonnen. De proeven gebeuren in het thuisland Duitsland en in België. In totaal is plaats voor 168 gezonde mensen tussen 18 en 60, waarbij vooral nog gezocht wordt naar veertigers en vijftigers. Wie deelneemt, kan rekenen op een vergoeding van meer dan 1.000 euro. 'Dat lijkt veel geld, maar het is ook intensief', zegt UZ Gent-woordvoerster Karlien Wouters. 'De proef loopt een jaar, vereist minstens elf bezoeken aan het ziekenhuis en opvolging via vier telefonische contacten.'

Het gaat om fase 1 en 2 van een wetenschappelijke vaccintest. Fase 1 komt erop neer dat gekeken wordt hoe veilig het vaccin is. Hoe groot zijn de bijwerkingen, zoals spierpijn, hoofdpijn of misselijkheid? Bij fase 2 wordt gekeken in welke mate testpersonen antilichamen opbouwen na toediening van het vaccin. Bij fase 3 wordt uiteindelijk op grote schaal - bij duizenden proefpersonen - gecheckt of mensen na vaccinatie ook effectief bestand blijken tegen het coronavirus.

Voor die laatste fase lijkt België op dit moment niet in aanmerking te komen. Er is onvoldoende virus in omloop om behoorlijk te onderzoeken of gevaccineerde mensen beter beschermd zijn dan een controlegroep, die suikerwater krijgt. Daarom moeten de fase 3-proeven wellicht uitwijken naar regio's waar het virus nog volop in de samenleving aanwezig is.

Getouwtrek

Rond CureVac is behoorlijk wat te doen geweest. Het bedrijf van Dietmar Hopp, een miljardair die mee aan de wieg stond van de softwarereus SAP en eigenaar is van de voetbalclub Hoffenheim, was de inzet van serieus getouwtrek tussen Duitsland en de Verenigde Staten. Duitsland reageerde woest op pogingen vanuit de VS om CureVac te kopen. De Duitse staat legde 300 miljoen euro op tafel voor 23 procent in het bedrijf. Bestuursvoorzitter is de Belg Jean Stéphenne, een farmaveteraan die de vaccindivisie van het bedrijf GSK in België groot maakte.

Proefpersonen worden niet blootgesteld aan het virus zelf. CureVac werkt met een stukje genetische code dat het lichaam doet geloven dat het blootgesteld is aan het virus en zo stimuleert om antilichamen te maken. Als alles volgens plan loopt, wil CureVac volgend voorjaar landen met een vaccin.

Verkoudheidsvirus

Ook de concullega's van Johnson&Johnson beginnen deze maand met een vaccinproef in het Gentse UZ. In de VS en België gaat het om een proef met zo'n 1.000 personen, van wie een honderdtal in fase 1 in België. Proefpersonen kunnen rekenen op vergoedingen boven 1.500 euro.